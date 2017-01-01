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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Edirne'de FETÖ/PDY operasyonu

04 Nisan 2017 Salı, 17:12

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen komiser ile polis memuru gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda meslekten ihraç edilen komiser G.Ö ile polis memuru H.D gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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