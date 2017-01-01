FETÖ sanığı eski tuğgeneral Sağır'ın yargılanmasına başlandı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SİVAS (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında tutuklanan eski Sivas Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Sağır ve avukatı katıldı.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlamalarıyla yargılanan Sağır, ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Darbe teşebbüsünün yapıldığı gün Tokat Alay Komutanlığında devir teslim törenine gittiğini ileri süren Sağır, "Emir astsubayım FETÖ'cü, bu nedenle benim de FETÖ'cü olduğum söylenmektedir." dedi.

Darbeye katılmadığını ve destek olmadığını iddia eden Sağır, 15 Temmuz gecesi Valilik binasında bir toplantıya çağrılmadığını öne sürerek, kendi inisiyatifiyle valilik binasına gittiğini savundu.

Başka bir FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan tanık Adnan K. ise matematik öğretmeni iken KHK ile meslekten ihraç edildiğini söyledi.

Adnan K, Sağır ile herhangi bir görüşmesinin ve bağının olmadığını savundu.

Yine ayrı bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Astsubay Recep D. de sanığı tugay komutanı olması nedeniyle tanıdığını anlatarak, "Tugay Komutanı sanık Fatih Celaleddin Sağır ile resmi bayramlar dışında herhangi bir görüşmem ve irtibatım olmamıştır. Sanık hakkında 'FETÖ'cü olabilir' şeklindeki beyanımı nasıl söylediğimi hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Olay günü görevde olan bazı askerlerin de tanık olarak dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma, 7 Haziran 2017'ye ertelendi.

- FETÖ ile bağlantısını itiraf etmişti

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan 5. Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Sağır hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü kurma veya yönetme" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından iddianame hazırlanmış, Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanık Sağır ile 14 tanığın ifadelerine yer verilmişti.

Darbecilerin hazırladığı görevlendirme listesinde adı "Sivas Sıkıyönetim Komutanı" olarak yer alan Sağır, savcılık ifadesinde "Cemaatle 1988-1992 yıllarında 3-4 yıl ilişkim oldu. 1992 yılından 2007 yılına kadar olan ilişkim ise sadece sempatizan olma anlamındadır." sözleriyle FETÖ ile bağlantısını itiraf etmişti.

Sağır iddianamede yer alan ifadesinde, "Denizli'de bulunduğum süreçte 2 kez İzmir'e giderek Fetullah Gülen'in sohbetine bizzat katıldım. 1991-1992 yıllarında Fetullah Gülen'i soru-cevap ortamında kalabalık bir grubun bulunduğu mekanda İzmir ilinde 2 kez gördüm, sohbetine katıldım, bu sohbetlere beni Tevfik götürmüştü. Toplantıların kimlerin olduğunu bilmiyorum. Dini konulara olan merakım nedeniyle bu sohbetlere katıldım. Ayrıca cemaatin görünürdeki fikirlerinin de o dönemde kötü olmadığını düşünüyordum. Tuğgeneral rütbesiyle Sivas'a atandıktan sonra da cemaat mensuplarıyla herhangi bir irtibatım olmadı." itirafında bulunmuştu.