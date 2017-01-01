Adana’daki "taksi çağırma cinayeti" davasında karar

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ADANA (AA) - Adana'da, eve gitmek için kendisinden taksi çağırmasını istediği garsonu bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kafe sahibine 19 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Vedat Yüzgeç (49) ile tarafların avukatları katıldı.

Davada araştırılacak başka husus kalmaması üzerine mahkeme başkanı Yüzgeç'e son savunmasını sordu.

Yüzgeç, olayın mağduru olduğunu öne sürdü.

Kafede çalışan garson Mahmut Altunsöz'ün iş bitimi eve gitmek için kendisinden taksi çağırmasını istediğini söyleyen sanık Yüzgeç, "O anda hesap yapıyordum. 'Servisi aradın mı?' dedim. O da aradığını gelmeyeceğini söyleyince 'O zaman bekle işim bitiyor beraber gidelim' dedim. Önce 'Tamam' dedi. Şarj cihazımı alıp ona dönerken şişe ile başıma vurdu, arkasından yumruk attı. Ben sendeleyip yere düştüm. Daha sonra Mahmut ile diğer çalışan Mert üzerime geldi. Kendimi korumak için masadaki bıçağı alıp salladım. Kendim de yaralandım." dedi.

Mahkeme heyeti, Vedat Yüzgeç'e garson Altunsöz’ü öldürmekten 17 yıl 11 ay, Mert Ekinci’yi yaralamaktan ise 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 19 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Merkez Çukurova ilçesinin Seyhan Baraj Gölü kıyısında bulunan bir kafede garson olarak çalışan Altunsöz, 14 Şubat 2016'da iş bitimi kendisini taksiyle eve göndermesini istediği iş yeri sahibi Vedat Yüzgeç tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Şef garson Mert Ekinci de bacağından yaralanmıştı.

