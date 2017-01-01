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BURSA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, "Bugün de bu büyük millet ne kadar sımsıkı ilim ve irfana bağlanırsa, ne kadar hak ve adaletin peşinde koşarsa, ne kadar huzur ve barışın öncülüğünü yaparsa inanıyorum ki hem kendisi için, hem dünya insanlığı için güçlü bir medeniyetin sunumunu yine yapacaktır." dedi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde Hasan Öztimur 75. Yıl İlkokulunun açılış törenine katılan Müezzinoğlu, büyük medeniyetin mensubu olunduğuna işaret etti.

Türk milletinin ilim, irfan, hak ve adaletteki gücüyle dünyaya güçlü bir medeniyet sunduğunu vurgulayan Müezzinoğlu, "İlim ve irfan, huzur ve barış, bu büyük milletin büyük medeniyet yolculuğu olmuştur. Bugün de bu büyük millet ne kadar sımsıkı ilim ve irfana bağlanırsa, ne kadar hak ve adaletin peşinde koşarsa, ne kadar huzur ve barışın öncülüğünü yaparsa inanıyorum ki hem kendisi için, hem dünya insanlığı için güçlü bir medeniyetin sunumunu yine yapacaktır." diye konuştu.

- "Biz ilk emri 'Oku' olan bir medeniyetin mensuplarıyız"

Eserlerin ve fiziki mekanların çağdaş ve modern olmasının önemine dikkati çeken Müezzinoğlu, bir başka değerin de öğretmenler olduğunu vurguladı. Öğretmenlerin geleceğe güvenle ve umutla bakmak için en önemli unsurlardan biri olduğunu belirten Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"Öğretmenlerimizin bu çocuklara aktaracakları, bu milletin güçlü medeniyet değerleridir. Biz ilk emri 'Oku' olan bir medeniyetin mensuplarıyız. Okuma anlamında dünyanın gelişmiş ülkeleriyle yarışabilme konusunda kat etmemez gereken önemli mesafeler var. O nedenle okumayı, ilmi, akıl ve alın terini merkeze alan bir bakış açısını yeniden gündeme getirmemiz lazım. Akıl ve alın terini birlikte dökebilen ve Atatürk'ün vasiyet olarak bu büyük millete bıraktığı muasır medeniyet seviyesinin üzerinde yere yakışır hedefine mutlaka alın terini de akıl terini de gönül sızısını da katarak yürümeliyiz. Gençlerimize öz değerleri, öz saygıyı, özgüveni güçlü bir şekilde verin. Bu özellikler varsa onu da ilim ve bilim ile süslerse, bu milletin gençleri dünya milletinin gençleriyle mutlaka yarışta iddialı olur, önde olur. Bunu başarabilecek bir potansiyelimiz var."

Müezzinoğlu, temel atma töreninden önce iş adamı Cavit Çağlar'ın sahibi olduğu Yeşim Tekstil Fabrikasını gezdi, işçilerle sohbet etti, çocukları sevdi.