Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 21,00 ile 46,30 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|21,50
|21,50
|21,50
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|22,50
|46,30
|24,86
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|21,00
|25,00
|23,93
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|27,85
|31,80
|28,22
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|22,00
|22,00
|22,00
|HMS
|Yağlı Peynir
|KG
|7,07
|7,07
|7,07
|HTS
|Tere Yağ
|KG
|18,50
|22,00
|20,82
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|18,00
|19,00
|18,88
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış