Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarına tepkiler

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ERZURUM/ERZİNCAN (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, ülkenin kuzeyindeki İdlib ilinin Han Şeyhun beldesine düzenlediği klor gazlı saldırı, Doğu Anadolu'daki çeşitli kurumların yetkilileri ve Sivil Toplum Kuruluşlarınca (STK) lanetlendi.

Esed rejiminin Han Şeyhun beldesine klor gazı içerikli kimyasal silahla saldırması sonucu ölenlerin sayısı 100'ü geçerken çoğu çocuk 500 sivilin gazdan etkilenmesi Doğu Anadolu'daki çeşitli kurumların yetkilileri ve STK'larca lanetlendi.

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Erzurum Şubesi Başkanı Cafer Burucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşşar Esed rejiminin İdlib ilinin Han Şeyhun beldesine düzenlediği klor gazlı saldırıda yüzlerce insanın ölümüne neden olanları şiddetle ve nefretle kınadıklarını söyledi.

Saldırıda yaralılara acil şifalar dilediklerinde bulunan Burucu, "Esed rejiminin kimyasal silahlarla sivil halkı hunharca katletmesi bir insanlık suçudur. Bu duruma göz yummak, seyirci kalmak ve ses çıkarmamak da en az onun kadar bir insanlık ayıbıdır." dedi.

Burucu, TÜMSİAD olarak yapılan zulmü en sert şekilde kınadıklarını dile getirerek, "Sorumlularının uluslararası arenada en kısa sürede yargılanmasını bekliyoruz. İnsan hakları örgütleri ve Birleşmiş Milletler (BM) bu zulme derhal müdahale etmeli ve Esed başta olmak üzere sorumluların cezalandırılmasını sağlamalıdır." diye konuştu.

- "Artık yeter, Müslüman kanından beslenmesinler"

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) Başkanı Mustafa Güvenli de Esed rejiminin hunharca yaptığı saldırıyı lanetlediklerini belirterek, "Suriye'de bugüne kadar yüzlerce, binlerce insan ve çocuk öldü. Çünkü batı bunu böyle istiyor. Oradaki Müslümanların ve çocukların kanından beslenenler var. Artık yeter, Müslüman kanından beslenmesinler." dedi.

İslam ülkelerinin yapılan zulme sessiz kalmaması ve duyarlı olması gerektiğini dile getiren Güvenli, "Türkiye ne zaman bu zulme yönelik adım atacak olsa hep yalnızlaştırıldı. Diğer İslam ülkeleri bu zulmü duymuyor mu, görmüyor mu, vicdanlarını mı kaybettiler? Suriye'deki yaşanan olaylardan ötürü hayatta kalanların çoğu sakat şekilde yaşamlarını sürdürecek." ifadelerini kullandı.

Güvenli, Esed rejiminin Müslüman kanından beslendiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu işin çözümü için İslam ülkelerinin bir araya gelmesi gerekiyor. Dün Irak, bugün Suriye. Bu ülkelerde yangın sönecek mi onu da bilmiyoruz. Çünkü bunların hepsi batının projeleriydi. İslam ülkesi olarak batıdan çözüm bekliyoruz ama maalesef her geçen gün bir öncekini aratıyor. ESTP olarak saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Erzincan'daki sivil toplum kuruluşları da Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, ülkenin kuzeyindeki İdlib ilinin Han Şeyhun beldesine düzenlediği klor gazı içerikli kimyasal silah saldırısını kınadı.

Erzincan Memur-Sen İl Başkan Yardımcısı Mustafa Sevilir de Suriye'de rejim güçlerince yapılan insanlık dışı hava saldırılarında, aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

- "BM'nin acilen toplanması gerekiyor"



Saldırılarda onlarca kişinin de gazdan etkilendiğine dikkati çeken Sevilir, Suriye'de rejimin saldırılarında her gün onlarca masum insan ve çocukların öldürüldüğünü dile getirerek, şöyle konuştu

"Yaşanan bu vahşeti kınıyoruz, lanetliyoruz. Biz Memur-Sen olarak sadece kendi ülkemizde değil, hangi ülkede olursa olsun bu tür saldırıları kınıyor, mağdurların yanında duruyoruz. Bu olaylarda mesafe önemli değildir. Yapılanlar insanlık dışıdır ve yaşanan insanlık dramıdır. Bu yaşananları kesinlikle kabul etmiyoruz. Mazlumlara yönelik artarak devam eden bu saldırıları protesto ediyoruz. İslam ülkelerini birlik ve beraberliğe davet ediyoruz. Suriye'de daha fazla kan dökülmemesi için BM'nin acilen toplanması gerekiyor. Dünyaya şirin görünen UNICEF bu savaşı görmezden gelip sadece ne kadar çocuğun öldüğünün istatistiklerini yayınlamakla yetiniyor."

Sevilir, Şırnak'taki terör saldırısında şehit olan askerlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.