CHP Genel Başkan Yardımcısı Koç:

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SAMSUN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, "Kendi partim eğer 'Evet diyelim' diye bir karar alsaydı tek başıma basın toplantısı yapar, Meral Hanım, Ümit Hoca, Yusuf Halaçoğlu gibi tek başıma, CHP'li Haluk Koç olarak 'Partim yanlış söylüyor, gerekirse beni ihraç edin. Bu işten hayır çıkmalı, 'evet'in bize faydası yok' açıklamasını yapardım." dedi.

Koç, Kavak Dernekler Federasyonunu ziyaretinde, AK Parti iktidarlarının Türkiye'de yapmak istediği her şeyi 15 yılda gerçekleştiğini, 16 Nisan'da halk oyuna sunulacak anayasa değişiklik paketi ile önerilen sistemle ülkenin dış dünyadan kopacağını savundu.

Bunun parti çıkarlarıyla alakası bulunmadığını, memleket meselesi olduğunu belirten Koç, "Tayyip Erdoğan'ı sevenleriniz vardır. Tabii ki Cumhurbaşkanımız. Ona da iyilik değildir. Bakın bu sözümü hiç unutmayın. Bu kadar yetkiyi ona verin. Yapacağı ya da yaptırılacak hatalardan dolayı 'Gel bakalım buraya' diye sorumlu tutulacağı bir dönem de yaşanabilir. Bazı şeyler malum oluyor, söylüyoruz. Bütün bunlar gerçektir. Sevenlerinin de onu koruması lazım. Bu da bir ayrı uyarı." diye konuştu.

Toplantıda bir katılımcı, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in MHP'de genel başkan yardımcısıyken başkanlık sistemiyle ilgili olumsuz yöndeki açıklamalarının kendi görüşünü değil, o gün bağlı olduğu siyasi partinin görüşlerini yansıttığını söylediğini belirterek, parti yöneticilerinin kendi görüşlerini açıklayıp açıklayamadıklarını sordu.

Koç, yanlış olduğunda yanlışı söyleyenlerden olduğunu anlatarak, "Kendi partim eğer 'Evet diyelim' diye bir karar alsaydı tek başıma basın toplantısı yapar, Meral Hanım, Ümit Hoca, Yusuf Halaçoğlu gibi tek başıma, CHP'li Haluk Koç olarak 'Partim yanlış söylüyor, gerekirse beni ihraç edin. Bu işten 'hayır' çıkmalı, 'evet'in bize faydası yok' açıklamasını yapardım. Tuğrul Türkeş arkadaşımdır. İyi yetişmiş bir arkadaştır." ifadelerini kullandı.

Siyasette ilkeli duruşun önemli olduğunu dile getiren Koç, "Futbolcu değil ki gidiyorsun transfer oluyorsun Beşiktaş'a, onun formasını giyiyorsun. Oradan Fenerbahçe'ye gidiyorsun onun formasını giyiyorsun. Siyaset öyle olmamalı. İnsanın bir ilkesi olmalı, duruşu olmalı. Ötekini anlıyoruz, profesyonel. Siyaset profesyonelce olmaz. Profesyonel olsaydı ben oturur doktorluk yapardım. Hayatımı daha iyi kazanır, çocuklarıma daha iyi bakardım." diye konuştu.

Koç, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde milletvekili sayısının 600'e çıkartılacağını hatırlatarak şöyle devam etti:

"Sayı niye 600'e çıkıyor? 550 de fazla. Vallahi fazla, billahi fazla. İlk başta 400-450 idi, sonra 500 oldu, 550 oldu, şimdi 600. Niye? Birilerine yer mi açılmak isteniyor? Birilerine söz verildi de kota mı hazırlanmak isteniyor? Bunlara cevap vermeleri lazım. Bütçe yapmayacaksın, kanun yapma yetkin yok. Fermanla yöneteceksiniz. Soru sordurtmayacaksın vekile. 600'e niye çıkıyor? Birilerine bir yer açılmaya çalışılıyor. Bunun maliyeti nereden çıkacak, senin emekli maaşından çıkacak."

Gençlerin siyasette seçme ve seçilmelerinin yanında olduğunu ancak bu işi oy avcılığına dönüştürmemek gerektiğini belirten Koç, şunları söyledi:

"Hepimiz 18 yaşında olduk. Tahsil bitmemiş. İş yok, güç yok. 'Kavak yelleri esiyor' derler ya hani... Hepimiz yaşadık o günleri. Onları küçümsediğimden değil. 18 yaşında seçilen bir gencin 22 yaşında vekilliği bitecek. Gelecekte ne yapacak? Bir katkısı da olmayacak. 22 yaşında bitti. Eğer anası babası iş tutan çok güçlü biri değilse hayattaki zorluğu düşünün. Eski vekil olacak. Ben eski vekil olduğumda daha rahat edeceğim. Mesleğimi yapmışım, emekliliğimi çoktan kazanmışım ama o çocuk daha hayat kurmamış, evlenmemiş barklanmamış, işi yok gücü yok, tahsili yok. Ortada kalacak. Bir anda 'eski vekil'. Tuhaf bir şey."



