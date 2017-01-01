Samsun'da uyuşturucu operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Derebahçe Mahallesi'nde E.M'nin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını alan Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi takibe aldı.
Ekipler, 3 kişiye esrar sattığını tespit ettiği E.M'yi gözaltına aldı. Zanlının ikameti ve aracı ile evinin yakınındaki bir başka araçta yapılan aramada 1 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.