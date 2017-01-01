Zonguldak'ta toplu açılış töreni

ZONGULDAK (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Bugün tüm terör örgütleri Kandil, İmralı, FETÖ, Pensilvanya... Bütün terör örgütleri başta olmak üzere, vatan hainleri başta olmak üzere, yurt dışına kaçtılar ya darbeden sonra biliyorsunuz değil mi? Ülkemizi bölmeye çalışanlar, hepsinin ötesinde yurt dışında bize demokrasi dersi vermeye çalışıp ama hakikatte bu ülkeyi bölmeye çalışan bu faşistler var ya, bütün bunların hepsi eğer 'hayır'da birleşiyorsa burada oturup bir düşünülmesi lazım." dedi.

Madenci Anıtı Meydanı'nda toplu açılış töreninde konuşan Bakan Albayrak, 15 yıllık AK Parti iktidarında gelenekselleşen büyük Türkiye yolculuğunda, her geçen gün bu büyük zincire yeni bir halka ekleyen açılışlardan birini gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Çünkü 15 senede laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyarak, Türkiye'yi ekonomik olarak, özgürlükler olarak, öz güven olarak, daha da büyütmek için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok ama çok çalışıyoruz." diyen Albayrak, "Bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın bize çizdiği bu istikamette daha da çok çalışacağız. Bundan hiçbirinizin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

Albayrak, Türkiye'de son 10 yılın ortalamasına bakıldığında 44 milyar dolar enerji ithalatına para harcandığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Peki enerji ithalatına bu kadar çok para harcayan bir ülke olarak, yerli kaynaklarımızdan sonuna kadar faydalanmamız gerekir mi? Onun için tüm Türkiye'de kaynaklarımız noktasında yeni bir süreç başlattık. Hem Zonguldak olmak üzere Türkiye'de Eskişehir, Afyon, Trakya, Konya, Soma Çayıran, birçok bölgemizde yerli kaynaklarımızı inşallah daha da yoğun kullanmak için bir süreç başlatacağız. Ancak Zonguldak özelinde, özelikle istihdam noktasında bir çalışma, rödövansla alakalı çalışan işçiler noktasında başlattık. İnşallah çok kısa sürede yaklaşık bin 500'e yakın arkadaşımızın istihdamıyla ilgili süreci başlatacağız. Bakanlar Kuruluna geliyor, bunun bir önünü açacağız ama bu daha başlangıç. İnşallah 3 amaca da hizmet etmek, hem üretimi arttırmak hem güvenliği arttırmak hem de Türkiye ekonomisine katkı yapan her paydaşın kazandığı bir modelle önünüze çıkacağız Zonguldak için."

Albayrak, ayrıca Zonguldak'a doğal gaz getirilmesi çalışmalarını da sürdürdüklerini belirtti.

- "16 Nisan, 15 Temmuzun rövanşıdır"

Halk oylamasına değinen Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sebeb-i ziyaretimizin ikinci hususu, 16 Nisan. 16 Nisan'ın öneminin farkında mıyız? 16 Nisan'ın Türkiye için Türkiye'nin geleceği için herhangi bir parti değil, artık Türkiye'nin bekası için, bir parti konusu değil bu artık, hele de 15 Temmuz'dan sonra, tüm bu yaşananlardan sonra öneminin farkında mıyız? Çünkü 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ben çok yakından takip ettim, o gece özellikle Zonguldaklı kardeşlerimiz olarak sizler binlerce akın akın bu meydanları doldurup demokrasimize, özgürlüğümüze sahip çıktınız ya hepinizden Allah razı olsun Zonguldak. Şimdi 15 Temmuz bize çok önemli bir resim gösterdi, içimizdeki, dışımızdaki vatan hainleri, terör örgütleri FETÖ, PKK, DHKP-C tüm bu örgütler başta olmak üzere bu ülkeyi yıkmak için gerekirse sivil insanlarımızı şehit etmeyi göze aldıklarını gördük mü? O zaman 16 Nisan, 15 Temmuzun rövanşıdır. Diyorlar ki, 'Evet' var diyenler var, 'Hayır' diyenler var bu bir seçimdir. 'Evet' de diyebilir insanlar 'Hayır' da diyebilir insanlar. 'Evet' de diyen 'Hayır' da diyen, bu ölçüde değerlendirilmesi gerekir, ancak şunu görmemiz lazım arkadaşlar. Birileri diyor ya 'Hayır' diyenlere vatan haini diyorsunuz böyle bir şey demiyoruz, kimse çarpıtmasın."

Albayrak, herkesin özgür iradesiyle değerlendirmesini isteyerek, şunları kaydetti:

"Ben her yerde diyorum hatibe bakmayın, hatibin dediğine çok bakmayın, 18 madde var 2 maddesi yürürlükte 16 maddeyi bir okuyun. Adam diyor ki, lokantaları kapatacak, adam diyor ki, muhtarlıkları kapatacak. Bu kadar cehalet olur mu? Cehaletin ötesinde yalan olur mu? Altını çizmek istediğim nokta şu. Bu noktayı iyi düşünelim, bugün tüm terör örgütleri Kandil, İmralı, FETÖ, Pensilvanya.... Bütün terör örgütleri başta olmak üzere, vatan hainleri başta olmak üzere, yurt dışına kaçtılar ya, darbeden sonra biliyorsunuz değil mi? Ülkemizi bölmeye çalışanlar, hepsinin ötesinde yurt dışında bize demokrasi dersi vermeye çalışıp ama hakikatte bu ülkeyi bölmeye çalışan bu faşistler var ya, bütün bunların hepsi eğer 'hayır'da birleşiyorsa burada oturup bir düşünülmesi lazım. Bakın burası çok önemli. Bu gerçekten hareketle Zonguldak, ülkemizin bekası birliğimiz ve beraberliğimiz için 16 Nisan'da 'Evet' demeye var mıyız? Tek millet için evet demeye var mıyız? Tek bayrak için evet demeye var mıyız? Tek vatan için var mıyız? Tek devlet için var mıyız? Elhamdülillah Zonguldak hazır."

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de Zonguldak'ın gelişmesi ve kalkınması için hep beraber çalıştıklarını vurgulayarak, "Bizim bakanlığımız çalışıyor, hükümetimiz çalışıyor, hep beraber çalışıyoruz. İnşallah bu çalışmaların sonuçlarını kısa zamanda göreceğiz ve iş konusunda, istihdam konusunda önemli mesafeler alacağız. Yine küçük KOBİ'lere mikro KOBİ'lere krediler veriyoruz." ifadesini kullandı.



