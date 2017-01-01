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GAZİANTEP (AA) - Suriye Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (SSTKB) Beşşar Esed rejiminin, ülkenin kuzeyindeki İdlib ilinin Han Şeyhun beldesine düzenlediği klor gazlı saldırısını kınadı.

SSTKB Başkanı Wael Al Raas, birlik binasında düzenlediği basın toplantısında, saldırının kabul edilemez olduğunu özellikle kimyasal silah konusunda çok hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

Saldırıda 100'den fazla sivilin hayatını kaybettiği ve 400 kişiden fazlasının ise yaralandığını belirten Al Raas, uluslararası örgütlerin elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti.

Saldırıda yaralanan sivilleri, kendi ülkesinde kabul eden ve onlara tedavi imkanı tanıyan Türkiye'ye teşekkür eden Al Raas, şunları kaydetti:

"İdlib'teki sağlık kuruluşlarının raporuna göre, saldırıda yaralananların üzerinde, sarin gazı etkisi bulunmuştur. Saldırı sırasında aynı bölgede faaliyet gösteren sivil savunma birlikleri de yaralanmıştır. Bizler sivil toplum kuruluşları olarak bu saldırıyı kınıyoruz. Sivillerin savaşlardan uzak tutulması özellikle kadın ve çocukların bulunduğu bölgeye herhangi bir hava saldırısının yapılmamasını istiyoruz. Bunun için uluslararası örgütleri acil olarak göreve çağırıyoruz. Ayrıca saldırı yapanlar hakkında acil olarak soruşturma açılmasını istiyoruz."