Adana'da kadının darbedilerek öldürülmesi davası

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ADANA (AA) - Adana'da eşi Şehriban Elmas'ı darbederek öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık İzzet Elmas ve tutuksuz annesi, babası, kardeşi ile bir yakını hakkında açılan davaya devam edildi.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu İzzet Elmas, öldürülen Şehriban Elmas’ın babası Celal Özdemir, annesi Aynur Altuntaş, ablası Yıldız Kurt ile avukatları katıldı.

Duruşmada dinlenen tanık Alev Batmaz, sanık İzzet Elmas’ı tanıdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Eşi Şehriban ile birlikte olaydan yaklaşık 1,5 ay kadar önce evimizi kiralamışlardı. Biz üst katta, onlar da alt katta oturuyorlardı. Kendilerini yakından tanıma fırsatım olmadı çünkü sabah işe gidip akşam işten geliyordum. Ben Şehriban'ın adını da olaydan sonra öğrendim. Bu 1,5 ay zarfı içerisinde aralarında herhangi bir tartışmaya, kavgaya tanıklık etmedim. Olay günü de tam olarak hatırlayamıyorum ancak saat 22.30’da sokakta erkek bir şahıs ‘Kardeşime ne yaptın, kardeşime ulaşamıyorum?’ diye bağırıyordu. Alt kattaki İzzet'in kapısına vuruyordu. Ancak açan olmadı. Daha sonra bu şahıs gitti. Kısa bir süre sonra iki araba ile iki kadın ve 4-5 tane erkek geldi. Eve girdiler. Ben balkondan bakıyordum. Kadınlardan biri evin içerisinden çocuğu alıp çıktı. Ben ne olduğunu anlayamadım. Daha sonra ambulans geldi. Ambulansa bir bayanı bindirdiler. Bu bayanın Şehriban olduğunu daha sonradan öğrendim. Ben evin içerisinde ne olduğunu bilemem."

Öldürülen Şehriban Elmas'ın babası Celal Özdemir’in avukatı Sevil Aracı Bek de gelen otopsi raporu incelendiğinde maktul üzerinde çok sayıda darp izinin olduğunu belirterek, "Boynunda, yüzünde kırıkların olduğu anlaşılmaktadır. Bu da bizim eylemin bütün ailece gerçekleştirildiği yönündeki iddiamızı doğrulamaktadır. Bu nedenlerle biz daha önceki celsede belirttiğimiz gibi diğer sanıkların da tutuklanmasını talep ediyoruz." dedi.

Baba Celal Özdemir de bütün sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Kızımı öldüren diğer sanıklar rahatlıkla dışarıda geziyorlar. Ben onların da tutuklanmasını talep ediyorum." dedi.

Anne Aynur Altuntaş ise "Benim kızımı diğer sanıklar hep birlikte öldürmüşlerdir çünkü İzzet tek başına yapacak yapıda biri değildir." diyerek tüm sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Abla Yıldız Kurt da geçen celseki duruşmadan sonra sanık İzzet Elmas’ın akrabalarından S.E'nin kendilerine gelip barışmak istediklerini söylediğini belirterek, "Eylemi de ailece hep birlikte yaptıklarını, ölüm kararını da Şehriban İzmir'e gittiğinde verdiklerini söyledi." iddiasında bulundu.

Söz verilen sanık İzzet Elmas da olay günü eşinin ablasının evine gittiğini ve daha sonra gidip eşini alıp eve getirdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Evde bana 'Neden peşimden geliyorsun?' diye bağırdı. Tartışma çıkmaması için çocuk odasına geçip bebeğimizi sevmeye başladım. İçeri girip tartışmayı sürdürdü. Duymazdan gelmeye çalıştım. Çocuğumu severken, 'Çocuğu sevme, babası sen değilsin?' demesi üzerine kendimden geçtim. Ben ona o bana vurdu. Yere düştü. Kendime geldiğimde annemi arayıp gelmesini istedim. Kardeşlerim ve annem gelince bebeğimi yengeme verip gittim. Şehriban yerde yatıyordu. Kendimde değildim. Bilerek eşimi öldürmedim. Pişmanım, şuurumu kaybetmiştim."

Sanık ayrıca ailesinin ise olayla ilgisinin olmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu İzzet Elmas’ın tutukluluğunun devamına karar verip tutuksuz sanıklar Nusret Elmas, Keziban Elmas, İsmail Elmas ve İbrahim Elmas hakkındaki yurt dışı yasağını da kaldırdı. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi'nde 5 Aralık 2016’da bir çocuk annesi Şehriban Elmas'ı döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan eşi İzzet Elmas hakkında "eşi kasten canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", kayınbabası İsmail, kayınvalidesi Keziban, kayınbiraderi İbrahim Elmas ile akrabaları Nusret Elmas hakkında ise "suça iştirakten" dava açılmıştı.

