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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Sakarya'da hayırsever iş adamından eğitime destek

04 Nisan 2017 Salı, 18:03

SAKARYA (AA) - Sakarya'da Akyazı Belediyesi ve bir hayırsever tarafından yaptırılacak 2 okul için protokol imzalandı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen törende konuşan Vali Hüseyin Avni Coş, eğitime desteklerinden ötürü hayırseverlere ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerine teşekkür etti.

Protokolle, Akyazı ilçesinde ihtiyaç duydukları 2 okulu kazanacaklarını belirten Coş, "Şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ise Akyazılı hayırsever iş adamı merhum Dr. Zekeriya Özcan'ın varisi, iş adamı Haluk Atabek'in devlete katkı vermesinin kendilerini çok heyecanlandırdığını söyledi.

Töre, "Burada yapacağımız okulla gerçekten yaşam boyu eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimize devletin korumasında engelsiz bir ortam sunmak arzusundayız. Desteğinden dolayı hayırseverimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İş adamı Atabek'in de engelli bir çocuğu olduğunu ifade eden Töre, "Anne ve babaları, yaşayarak anlamış olmasından dolayı devlete böyle katkı vermesi, bizi son derece memnun etmiştir." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Coş, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, İl Milli Eğitim Müdürü Töre ve iş adamı Atabek arasında, Akyazı Yahyalı Mahallesi'ne yapılacak 12 derslikli Özel Eğitim Uygulama Merkezi ile Dokurcun Mahallesi'ne yapılacak Meslek Lisesi için protokol imzalandı.

Törene, Vali Yardımcısı Erdoğan Ülker, Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı, Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Engin Kahraman ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Necmi Sağıroğlu da katıldı.

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