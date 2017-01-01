Manavgat'taki silahlı kavga

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir restoranda meydana gelen ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Manavgat ilçesinde dün bir restoranda 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından, polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgisi olduğu iddia edilen, B.Ö, S.Ö, K.Ö, B.D, B.K. ve M.K. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan S.Ö, B.K. K.Ö çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, B.Ö, B.D. ve M.K adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eski Hisar Mahallesi Hisar Caddesi'ndeki bir restoranda çıkan tartışmada müşterilerden B.K. üzerinde taşıdığı tabancayla ateş ederek, garsonlar Osman Yıldız'ı ayağından vurmuş, Mustafa Öcal'ı da başına silah kabzasıyla vurarak, yaralamıştı. Olayın ardından zanlı kaçmıştı.







