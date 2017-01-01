04 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarına tepkiler

04 Nisan 2017 Salı, 18:19

SAKARYA (AA) - Sakarya, Karabük ve Bartın'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle AK Parti Bartın Milletvekili Tunç, Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarını kınadı.

Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Başkanı Sebahattin Aydın, yaptığı açıklamada, Suriye’de zalim Esed rejimi ve destekçilerinin katliam ve saldırılarına bugün de yenilerinin eklediğini belirtti.

Bu sabah İdlib'de düzenlenen kimyasal silah saldırısında çoğunluğunu çocukların oluşturduğu 100'den fazla sivil öldüğünü ve 500 sivilin yaralandığını aktaran Aydın, "Ardından yaralıların tedavi edildiği Rahma hastanesi ve yine yaralılara müdahale eden sivil savunma merkezlerine 5 defa saldırıda bulunulmuştur. Yine İdlib'de Maret Numan bölgesinde hastane vurulmuş, tedavi gören onlarca sivil yaralanmış, hastane kullanılamaz hale getirilmiştir. Şam'da kuşatma altında bulunan Doğu Guta Kabun Mahallesinde çok sayıda hava saldırısı olmuş, Duma'da ise engelli sağlık merkezi vurulmuş, Hama'da birçok noktaya aynı anda hava saldırıları düzenlenmiş, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından desteklenen ekmek fırını dahi vurulmuştur." dedi.

Aydın, bu görüntülerin ilk olmadığını, dünya devletlerinin şu anki tutumlarına bakıldığında son da olmayacağını vurguladı.

Dünya devletlerinin oynadığı barış tiyatrosunun kurbanının maalesef yine Suriyeli masum siviller, kadınlar çocuklar olduğunu belirten Aydın, şöyle devam etti:

"Halep işgalinden sonra Batı adeta tüm Suriye muhalefetini terör örgütü olarak kabul ederken, PYD/PKK gibi terör örgütlerini ise özgürlük savaşçısı ve terörle mücadelede müttefik olarak kabul etmekte ve karadan havaya füzeler dahil olmak üzere her türlü ağır silahla donatılmaktadır. Türkiye'nin DEAŞ ve PYD/PKK terör örgütlerine karşı mücadelesinde ise ABD-Rus ittifakı ve onlara eklemlenen mezhepçi çetelerin, Türkiye'ye karşı ittifak oluşturduklarını görmekteyiz. Cenevre'de başlayan güya Barış Görüşmeleri müzakereci devletler ve yetkililerin tatil yapmalarından başka bir işe yaramamıştır."

Astana Barış görüşmelerinde de Türkiye ve Türkiye kamuoyunun oyalanmaya çalışıldığı, "iç gündemin yoğunluğundan" ise medyada Suriye'de yaşanan katliamlara yer verilmediğine şahit olduklarını vurgulayan Aydın, "Türkiye'nin tüm iyi niyetli çabalarına, barış görüşmelerinin yürümesi için gösterdiği samimi ve yoğun çalışmalara rağmen, Suriye'de barış için bir yol alınamamaktadır. Dünya devletleri bu gayretli barış çalışmalarını adeta sabote etmektedir." ifadesini kullandı.

- "Zulüm katlanarak devam ediyor"

MEB-DER Milli Eğitimciler Birliği Derneği Başkanı Ali Akıllı da acımasız ve kanlı bir şekilde yaşanan Suriye savaşında mazlumların her geçen gün biraz daha mağdur olduğunu söyledi.

Kadın, çocuk, yaşlı demeden yapılan zulümlerin katlanarak devam ettiğini vurgulayan Akıllı, "Bugün Suriye'de gerçekleştirilen insanlık dışı saldırıyı yine insanlık adına en büyük utanç olarak görüyorum. Her ortamda ve fırsatta hümanizm, barış ve benzeri değerleri dilinden düşürmeyen ancak mağdur ve mazlum ülkelere karşı deve kuşu kılığına bürünen sözüm ona çağdaş, gelişmiş, batı devletleri artık akan bu kana ortak olmaktan geri durmalıdırlar." diye konuştu.

Akıllı, her zaman olduğu gibi bugün de yarın da mazlumların yanında olacaklarını belirterek, "Katil Esed ve avanesi elbet tarihin kara sayfaları arasında yerini alacak ve sonsuza kadar lanetlenecektir." dedi.

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen de devlet terörüyle dünyanın gözü önünde her gün bombalarla kimyasal gazlarla katledilen Suriye halkına karşı duyarsız kalan bütün devletleri ve uluslararası örgütleri kınadıklarını kaydetti.

Bu saldırıyı lanetlediklerine vurgu yapan Mengen, şöyle devam etti:

"Babasının ve Hama katliamını bizzat yöneten amcası Rıfat Esed'in izinde olan eli kanlı Beşşar Esed'in, mazlum Suriye halkına ve masum çocuklara karşı ölüm kusmasını lanetliyoruz. Kimyasal silah bizim kırmızı çizgimizdir. Çizgisiz ve ilkesiz ABD başta olmak üzere, her türlü katliama sessiz kalan bütün devletleri ve Suriye'de devlet terörüne yardım eden İran'ı kınıyoruz."

- "Bu saldırıları şiddetle ve nefretle kınıyoruz"

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Tuncay Özcan da Suriye'deki klor gazlı saldırıları kınadı.

Özcan, yaptığı açıklamada, Esed rejiminin masum sivil halkı hedef aldığını, saldırılar sonunda yüzlerce kişinin öldüğünü hatırlattı.

Bu saldırıların bir an önce durması gerektiğini belirten Özcan, şunları söyledi:

"Dünyanın göz önünde bir soykırım yapılıyor. Kimyasal silahlar kullanılıyor. Hem de silahsız masum halka yönelik. Bu saldırıları şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Bu saldırıların bir an önce durdurulması gerekiyor."

AK Parti Karabük İl Başkanı Timurçin Saylar ise İdlib'de düzenlenen ve çok sayıda sivilin öldüğü klor gazlı saldırıları şiddetle kınadıklarını ifade etti.

Türkiye'nin ve hükümetlerinin her zaman Suriyeli sivillere sahip çıktığını anlatan Saylar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu saldırılar karşısında masum insanlar ölüyor. Bu yapılanlar Beşşar Esed'in yanına kalmayacaktır. Ülke olarak her zaman akraba bağlarımızın bulunduğu bu masun insanların yanındayız. Saldırılarda hayatını kaybeden sivillere Allah'tan rahmet diliyoruz."

- "Bu bir katliamdır"

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed'in yıllardır kendi haklına zulmettiğini, Suriye halkının bu zulümden kaçarak Türkiye'ye geldiğini kaydederek, şunları dile getirdi:

"Bu zulümden dolayı yaklaşık 3 milyon Suriyeli Türkiye'ye sığındı ve dünyanın değişik yerlerine gitmek zorunda kaldı. Esed büyük bir insanlık suçu işliyor. Son olarak kimyasal silah kullanması da insanlık suçunun en önemli göstergesidir, bu bir katliamdır. İnsanlık dışı bir olaydır. Dünyanın bu tabloya seyirci kalmaması lazım, tepki göstermesi lazım. İnsan hakları kuruluşlarının, uluslararası kuruluşların ve Birleşmiş Milletlerin ayağa kalkıp bu insanlık suçuna dur demesi gerekir."


İLGİLİ HABERLER

Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SAKARYA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Sakarya'da hayırsever iş adamından eğitime destek
YEREL

SAKARYA'DA HAYIRSEVER İŞ ADAMINDAN EĞİTİME DESTEK
Dursun Ali Erzincanlı, Başkan Alemdar'ın konuğu oldu
YEREL

DURSUN ALİ ERZİNCANLI, BAŞKAN ALEMDAR'IN KONUĞU OLDU
'Cumhurbaşkanlığı Sistemi Ne Getiriyor' konulu konferans düzenlendi
YEREL

'CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ NE GETİRİYOR' KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ
SASKİ, vatandaşlara su kalitesini anlık olarak izleme imkanı sunuyor
YEREL

SASKİ, VATANDAŞLARA SU KALİTESİNİ ANLIK OLARAK İZLEME İMKANI SUNUYOR
Sakarya'daki bıçaklı kavga
YEREL

SAKARYA'DAKİ BIÇAKLI KAVGA
&quot;Genelkurmaydan gelen bildiriyi askeri kalkışma olarak yorumlamadım&quot;
YEREL

"GENELKURMAYDAN GELEN BİLDİRİYİ ASKERİ KALKIŞMA OLARAK YORUMLAMADIM"
Sapanca'da fırınlar denetleniyor
YEREL

SAPANCA'DA FIRINLAR DENETLENİYOR
Büyükşehir Zabıtasından bisiklet uygulaması
YEREL

BÜYÜKŞEHİR ZABITASINDAN BİSİKLET UYGULAMASI
'Gönül Telimizi Titreten Nağmeler' konseri SAÜ'de
YEREL

'GÖNÜL TELİMİZİ TİTRETEN NAĞMELER' KONSERİ SAÜ'DE
'Bir Selfie'de Kan Ver' isimli proje Kenan Sofuoğlu'nun katılımıyla düzenlenecek
YEREL

'BİR SELFİE'DE KAN VER' İSİMLİ PROJE KENAN SOFUOĞLU'NUN KATILIMIYLA DÜZENLENECEK
Sakarya Teknokent CeBIT'e katıldı
YEREL

SAKARYA TEKNOKENT CEBIT'E KATILDI
SAKRAD üyesi telsizcilerden büyük başarı
YEREL

SAKRAD ÜYESİ TELSİZCİLERDEN BÜYÜK BAŞARI
Sakarya'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava
YEREL

SAKARYA'DA FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN DAVA
Sakarya Ticaret Borsası
YEREL

SAKARYA TİCARET BORSASI
Tartıştığı kocasını bıçakladı
YEREL

TARTIŞTIĞI KOCASINI BIÇAKLADI
Serdivan Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi
YEREL

SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ NİSAN AYI OLAĞAN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Adaptto Girişim Atölyesinde iş başvuruları alınmaya başlandı
YEREL

ADAPTTO GİRİŞİM ATÖLYESİNDE İŞ BAŞVURULARI ALINMAYA BAŞLANDI
SASKİ Sapanca Gölünü 24 saat izliyor
YEREL

SASKİ SAPANCA GÖLÜNÜ 24 SAAT İZLİYOR
Mart ayında ihracatta Sakarya'dan yüzde 214'lük artış
YEREL

MART AYINDA İHRACATTA SAKARYA'DAN YÜZDE 214'LÜK ARTIŞ
Akçay Barajı'nda sona doğru
YEREL

AKÇAY BARAJI'NDA SONA DOĞRU

Adatıp Hastanesinden, Sakarya Otizmle Yaşam Derneğine ziyaret
YEREL

ADATIP HASTANESİNDEN, SAKARYA OTİZMLE YAŞAM DERNEĞİNE ZİYARET
Sakaryalı gaziler adaletin tecellisini bekliyor
YEREL

SAKARYALI GAZİLER ADALETİN TECELLİSİNİ BEKLİYOR

SASKİ'de Masa Tenisi turnuvası
YEREL

SASKİ'DE MASA TENİSİ TURNUVASI