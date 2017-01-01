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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, sigorta acentelerinin KOBİ destek kapsamına alınmasıyla ilgili, "Üyelerimizin sorunlarını aktardığımızda çözüm üretilmesi geleceğe yönelik umutlarımızı daha da arttırıyor." ifadesini kullandı.

Hıdıroğlu, yazılı açıklamasında, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre sigorta acenteleri ve aracılarının "KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler" listesine dahil edildiğini hatırlattı.

Uzun zamandır ilgili meslek komitesi aracılığıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde yapmış oldukları girişimlerin sonuç vermesinden duydukları memnuniyeti belirten Hıdıroğlu, sigorta acentelerinin hayalinin gerçekleştiğini vurguladı.

Sigorta acentelerinin KOBİ kapsamına alınmasının sektörün gelişmesine büyük katkı sağlayacağını kaydeden Hıdıroğlu, konuyu gündeme getiren GTO Sigorta Acenteleri Meslek Komitesi'ne teşekkür etti.

Türkiye genelinde 16 bin, Gaziantep'te de 250'ye yakın sigorta acentesinin KOSGEB desteklerinden faydalanarak işlerini büyütmek için destek kullanabileceğini aktaran Hıdıroğlu, "Sigorta acentelerinin KOBİ kapsamına alınması kararı dolayısıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'ye, KOSGEB'e ve emeği geçen herkese sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Üyelerimizin sorunlarını aktardığımızda çözüm üretilmesi geleceğe yönelik umutlarımızı daha da arttırıyor." değerlendirmesinde bulundu.