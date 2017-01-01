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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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GÜNCELLEME - Bilecik'teki FETÖ/PDY operasyonu

04 Nisan 2017 Salı, 18:24

BİLECİK (AA) - Bilecik'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgüte ait eğitim kurumlarında görev yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 öğretmen tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 31 Mart'ta Bilecik ile Çanakkale ve Samsun'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, FETÖ'nün eğitim kurumlarında görevli öğretmenler F.S, K.Ö, F.S, R.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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