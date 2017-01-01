MHP Grup Başkanvekili Akçay:

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Anayasa kitapçığı fırlatılmasıyla başlayan krizde herkes bedel ödedi sadece Ahmet Necdet Sezer ödemedi.'' dedi.

Akçay, MHP Turgutlu İlçe Teşkilatı tarafından Alparslan Türkeş'in ölümünün 20. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, MHP'nin amaçlarından birinin güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa etmek olduğunu söyledi.

MHP'nin millet merkezli siyaset yaptığını belirten Akçay, "Bizim siyasetimizin temelinde demokrasi vardır, milli irade vardır. Milli iradeye de hangi şart altında olursa olsun sahip çıkmak vardır." dedi.

Anayasa değişikliği için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP'ye de çağrı yaptığını kaydeden Akçay, "Hatta CHP'ye ayrı ayrı zamanlarda iki kez çağrı yaptı. Fakat CHP bu sorumluluktan hep kaçtı. Daha çalışmalar başlamadan her yerde hayır diye bağırmaya başladılar. CHP'nin yaptığı ana muhalefet partisi sorumluluğuna yakışmaz.'' ifadelerini kullandı.

Akçay, mevcut sistem yüzünden Türk siyasi hayatında cumhurbaşkanları ve başbakanlar arasında tartışmalar olduğunu dile getirerek, "Anayasa kitapçığı fırlatılmasıyla başlayan krizde herkes bedel ödedi. Sadece Ahmet Necdet Sezer ödemedi. 15 Temmuz'u yaşayan bir ülke olarak bu çift başlılığı kaldırarak yeni bir hükümet sistemi ile geleceğe güvenle yürümeliyiz.'' şeklinde konuştu.

Etkinliğe, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Belediye Başkanı Turgay Şirin, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, MHP İlçe Başkanı Orhan Sayar, AK Parti İlçe Başkanı Mürşit Gedizli, partililer ve vatandaşlar katıldı.