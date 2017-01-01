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YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
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Batman merkezli FETÖ/PDY operasyonu

04 Nisan 2017 Salı, 18:35

BATMAN (AA) - Batman merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 30 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için 12 ilde bazı adreslere düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Aramada, ruhsatsız tabanca ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Firari 5 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.


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