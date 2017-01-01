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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Kocaeli'de FETÖ/PDY davası

04 Nisan 2017 Salı, 18:44

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan hakkında dava açılan, örgütün "evlerden sorumlu ablası" olduğu ileri sürülen Sema Kahveci'nin yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Sema Kahveci ve avukatı katıldı.

Kahveci, savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Tanıkların, Körfez ilçesindeki "evlerden sorumlu abla" olduğu yönündeki iddialarının doğru olmadığını öne süren Kahveci, FETÖ ile bağı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan Koza Eğitim ve Kültür Derneğine üye olduğu kabul ederek, "Örgüte üye değilim, yöneticilik yapmadım. Örgüte ablalık yapmadım. Koza Eğitim ve Kültür Derneğinde çocuklara ek dersler ve eğitim veriliyordu. FETÖ ile bir bağlantım yok. ByLock indirmedim ve kullanmadım. Örgüt adına himmet toplamadım." diye konuştu.

Derneğin FETÖ'ye ait olduğunu bilmediğini ileri süren Kahveci, doktor olan eşinin ihraç edildiğini ve hakkında açılan FETÖ davasında tutuklandığını ve şu anda cezaevinde olduğunu belirterek, "Bende cezaevindeyim. 3 çocuğum var. Mağdurum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tanık ifadelerinde çelişkiler olduğunu kaydeden sanık avukatı, tanıkların müvekkili ile yüzleştirme yapılmasını talep ederek, "Müvekkilim 7,5 aydır tutuklu. Deliller toplandı. Kaçma ve delilleri karartma şüphesi yok. Aile mağdur. Beraat ve tahliyesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tanıkların, sanığın fotoğrafı üzerinden teşhis yapmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.


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