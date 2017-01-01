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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, Şanlıurfa'da:

04 Nisan 2017 Salı, 18:50

ŞANLIURFA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Bu hizmetleri getiren bu kadro, sizin önünüze yanlış bir şey getirmez." dedi.

Bakan Çelik, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Karaman ve Taşlıca mahallelerinde Eyyübiye Belediyesi tarafından yaptırılan çok amaçlı salonların açılışını gerçekleştirdi.

Burada vatandaşların sorunlarını dinleyen Çelik, daha sonra Sağlık Mahallesi'ndeki meydanda vatandaşlara hitap ederek, hükümetin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oylamasının ülke için önemine vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Siyasette hizmet yapan kadroları biliyorsunuz. Şimdi anayasa değişikliğini huzurlarınıza getirdik. Bu değişiklikte bütün Şanlıurfa olarak sizden yarım yamalak değil tam destek istiyoruz. Yani Allah aşkına, şu 'hayır' diyenlere bir bakın. Ne size bir faydası vardı, ne olacak. Bu hizmetleri getiren bu kadro, sizin önünüze yanlış bir şey getirmez. Bugüne kadar getirmedik. Bizim dünyamızda hizmetten başka bir şey yok. Şu iki yıl terörü devreye sokmasalardı, milleti, devleti meşgul etmeselerdi, ben inanıyorum şimdi 50 bin Şanlıurfalı gencimiz sanayide çalışmış olacaktı. Ama kalkınmamızı, gelişmemizi, birliğimizi, beraberliğimizi istemiyorlar, onlara inat 'evet' diyeceğiz. İnşallah 16 Nisan akşamı bizi güçlü göndereceksiniz."

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Bakan Çelik, daha sonra mahalle muhtarı Tahir Demir'i evinde ziyaret ederek mahallede yürütülen çalışmalar ve vatandaşın sorunları hakkında bilgi aldı.

Çelik, daha sonra Organize Sanayi Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek, askerlerle sohbet etti. Sanayi bölgesinde incelemelerde bulunan Faruk Çelik, esnafın sorunlarını dinledi.

Bakan Faruk Çelik'e Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ile diğer ilgililer eşlik etti.

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