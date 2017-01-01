Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta

ZONGULDAK (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Valiliğini ziyaret etti.
Kente helikopterle gelen Erdoğan, yol üstünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.
Valiliğe gelişinde vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, polis tören mangası tarafından karşılandı.
Valilik şeref defterini imzalayan Erdoğan, daha sonra Vali Ali Kaban'dan kent hakkında brifing aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarette milli sporcularla da hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve milletvekilleri ile diğer yetkililer eşlik etti.