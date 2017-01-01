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Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

04 Nisan 2017 Salı, 19:08
Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları


TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 8 Nisan Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan ve ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda hafif sakatlığı bulunan Cezayirli futbolcu Carl Medjani koştu, Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi ise salonda çalıştı.

Çaykur Rizespor maçında bileğine darbe alan Olcay Şahan, idmana katılırken, deneyimli futbolcunun Beşiktaş karşılaşmasında forma giymesine engel bir durumun olmadığı belirtildi.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümünde ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği kaydedildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.

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