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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Hakkari'de bir terörist yakalandı

04 Nisan 2017 Salı, 19:15

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir terörist yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bir kişinin Çiğli köyüne geleceği bilgisi üzerine köye operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, terör örgütü üyesinin gözaltına alındığı, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.


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