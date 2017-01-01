Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PYD) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli kamu kurum ve kuruluşunda çalışan ve "ByLock" programını kullandıkları belirlenen 5 kişiyi operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar C.D, E.Y, M.T, S.Y. ve S.K. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan E.Y. ve M.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.