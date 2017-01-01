Kilis'te sivil toplum örgütlerinden halk oylamasında "evet" açıklaması

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KİLİS (AA) - Kilis'te 46 sivil toplum örgütünün bir araya gelerek oluşturduğu Kilis Evet Platformu, halk oylamasında "evet" çıkması yönünde destek vereceklerini açıkladı.

MEMUR-SEN, EĞİTİM-BİR-SEN,Türk Kızılayı İl Başkanlığı, İnsani Yardım Vakfı, İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Deniz Feneri Derneği ve Ensar Vakfının da aralarında bulunduğu 46 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, oluşturdukları Kilis Evet Platformu çatısı kapsamında Kilis Öğretmen Evi'nde basın toplantısı düzenledi.

Platform adına konuşan MEMUR-SEN İl Temsilcisi Bekir Şen, Türkiye'nin mazlumların ve mağdurların tek sığınacağı yer olduğunu belirterek, bu yönüyle Avrupa'ya medeniyet ve insanlık dersi verdiklerini söyledi.

Şen, 15 Temmuz darbe girişimi göz önüne alındığında 16 Nisan'da yapılacak referandumun hayati bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kilis Evet Platformu'nun referandumda tarihsel sorumluluk anlayışıyla karar vereceğini dile getiren Bekir Şen, şöyle konuştu:

"Türkiye 100 yıla yakın bir süredir parlamenter sistemle yönetiliyor. 1923-2017 yılları arasında yani 94 yılda ülkemizde 65 hükümet kuruldu. Yani her 1,5 yıla bir hükümet düşüyor. Bu hükümetlerin birçoğu da koalisyon hükümetleri. Oysa her hükümet, 4 yıl görev yapmış olsaydı bugün 24. hükümet olacaktı. Türkiye, bu süreç içerisinde tam anlamıyla kayıp yıllar yaşadı. Türkiye'nin istikrar kazandığı ve büyüdüğü Menderes, Özal, Erbakan ve Erdoğan dönemlerindeyse askeri, bürokratik ve yargı vesayeti halkın seçtiği iktidarları sürekli durdurmaya çalışmış, frenlemiş ya da bloke etmiştir. Ve bunu en son hepimizin yakından şahit olduğu üzere küresel güçlerle işbirliği içinde hareket ederek halkının üzerine bomba yağdırmaktan çekinmeyen paralel ihanet şebekesi, eklenmiştir."

- "Yeni bir anayasanın hazırlanmasına vesile olacak"

Darbe anayasalarının halka dikte edici ve insanları ötekileştirici olduğunu belirten Şen, "Darbelerin kirli sayfalarındaki uygulamasını gördüğümüz zaman halka dikte edilen, ötekileştirici anayasalar görürüz. Aziz milletimizin derdine deva olmadığı gibi sarsıntıları yıllarca süren siyasi, sosyal ve ekonomik travmalara yol açmıştır. Bu anayasalardan güç alarak devletin en mahrem yerlerine yuvalanan vesayet odakları, Türkiye'nin büyümesinin önünü kapatarak milletin iradesine pranga vurmuşlardır. 18 maddenin sıfır kilometre bir anayasasının hazırlanmasına vesile olacağına inandığımız için 'evet' diyeceğiz." diye konuştu.



