Başbakan Yardımcısı Canikli:

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GİRESUN (AA) - Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Güvenlik güçlerimiz girdi ve orada sükuneti sağladı, terör örgütünü El Bab'dan söktü attı. Şimdi sınırlarımız daha güvenli." dedi.

Canikli, Giresun'da Çamoluk İmam Hatip Lisesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, teröre karşı büyük mücadele verdiklerini söyledi.

PKK, FETÖ ve DEAŞ ile aynı anda mücadele ettiklerini vurgulayan Canikli, bu terör örgütlerinin belini kırdıklarını, kırmaya da devam ettiklerini belirtti.

Dost bildikleri ülkelerin, bu terör örgütlerine her türlü desteği sağladığına işaret eden Canikli, "Kucak açıyorlar. Yaşıyoruz, görüyoruz işte, Almanya, İsviçre, Fransa, Belçika, hepsi neredeyse. Nerede dostluk Allah aşkına? Hani, nerede kardeşlik, nerede NATO ittifakı? Mücadele ve başarı o kadar büyük ki, hem terör örgütlerine hem de terör örgütlerini destekleyen devletlere, istihbarat örgütlerine, hepsine karşı bu mücadeleyi hep birlikte yürütüyoruz. Allah'ın izniyle de başarıyoruz." diye konuştu.

"Zaman zaman eleştiriyorlar, sizin Suriye ya da Irak'ta ne işiniz var diye." ifadesini kullanan Canikli, şöyle devam etti:

"Fırat Kalkanı Harekatı olmasaydı bugün hiç kuşkunuz olmasın ki Suriye'den Türkiye topraklarına yönelik olarak her gün füze saldırısı gelecekti. Kilis'e, Gaziantep'e, hatta daha da içerilere. Yüzlerce vatandaşımız katledilecekti. Bunlar yaşanıyordu zaten. Onlar yaşanacak, biz seyredeceğiz öyle mi? Böyle devlet olur mu? Böyle mantık olur mu? Sana destek verenler öyle istedi diye biz oturup bu ülkenin ortadan kaldırılmasını mı bekleyeceğiz? Böyle bir şey olabilir mi?"

- "Hiçbir mazeret üretmedik"

Canikli, "Şimdi bakın Suriye'den en ufak bir saldırı yok. Füze atıyorlardı, canlı bomba saldırıları gerçekleştiriyorlardı. Rabb'imize hamdolsun. Güvenlik güçlerimizin, milletimizin kahramanlığı sayesinde. Güvenlik güçlerimiz girdi ve orada sükuneti sağladı, terör örgütünü El Bab'dan söktü attı. Şimdi sınırlarımız daha güvenli. Türkiye'nin savunması orada başlıyor. Hiçbir mazeret üretmedik, kolaycılığa kaçmadık. Sadece sorunu çözmek için üzerine gittik." dedi.

Terörle mücadelede milli silahların kullanıldığını, yerli üretime büyük önem verdiklerini vurgulayan Canikli, "Terörle mücadelede kendi silahımızı kendimiz üretiyoruz. Yüzde 18'in altındaydı Türkiye'de 2002 yılında silah sanayinde yerli üretim. Her şeyimiz dışarıdan geliyor. Bu vatanı nasıl savunacağız? Lafla milliyetçilik olmuyor, kuru kuruya." diye konuştu.

Canikli, "Şimdi oran yüzde 60'ın üzerine çıktı. Tabii işimiz bitmedi. Artık ivme kazandık. Kimse durduramayacak. Boşuna uğraşmasınlar. Hiçbir yerde durduramayacaklar. Şimdi insansız hava aracının silahlısını da yapıyoruz. Teröristleri öyle bir takip ediyoruz ki kafalarını bile kaldıramıyorlar. Bu toprakları savunacak silahları, imkanları ortaya çıkarmamız lazım. Silahlısı tespit ediyor, buluyor, bombasını atıyor, imha ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Şimdi onları biz kovalıyoruz"

Türkiye topraklarını koruma adına terör örgütleriyle bulundukları yerde mücadele etmeyi sürdüreceklerine dikkati çeken Canikli, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi Irak'ta yuvalanıyorlar. Oradan sürekli bize saldırmalarını mı bekleyeceğiz? Gideceğiz, tepelerine bineceğiz ve gerekeni yapacağız. O zaten bu ülkenin toprak bütünlüğünü tehdit ediyor. Egemenliğini tehdit ediyor. Onun gelmesini bekleyemezsiniz. Biz gideceğiz. Şu anda öyle yapıyoruz. Terörle mücadele konseptini değiştirdik. Biz gidiyoruz. Bu topraklar, eğer 780 bin kilometrekare Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenlik sınırları içerisindeyse her taraftan söküp atma hakkımız vardır. Atacağız ve atma yöntemini de böyle uygulayacağız. Biz gidiyoruz, şimdi onları biz kovalıyoruz. Olması gereken de bu."

Canikli, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) başta olmak üzere kamu kurumlarında FETÖ mensuplarına yönelik temizliğin sürdüğünü anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"15 Temmuz'da, sonra birçok birimde olduğu gibi orada da maalesef TSK'nın o şerefli elbisesini kullanan, hainlik yapanlar ortaya çıktı. Onları temizledik büyük oranda. Temizliği yapıyoruz. Bu temizlik çerçevesinde TSK'dan, diğer kurumlardan, yargıdan, emniyetten ciddi sayıda FETÖ ile bağlantısı tespit edilen insanlar ihraç edildi. Baktığınız zaman ciddi oranlara tekabül ediyor. Hem o temizliği yapıyoruz hem de bugüne kadar TSK, en etkili operasyonlarından birisi Fırat Kalkanı operasyonunu gerçekleştiriyor. Böyle kahraman bir TSK'mız var. Kalanlarla, belli bir rütbenin üzerindekileri temizledik. Ona rağmen orada, o mücadeleyi kahramanca yapabiliyor. Aslında prangalarından kurtuldukça, TSK ve emniyet güçleri, FETÖ'nün o hain çabaları ve üyeleri ortadan kalkınca daha güçleniyor. Hepsi için geçerli."