Kamyon şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Antalya-Burdur karayolunun Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kesiminde Özay Akdeniz yönetimindeki 07 BFE 70 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyon, sol arka lastiğinin patlaması sonucu şarampole yuvarlandı. Takla atan araç ağaca çarparak durdu.
Yaralanan sürücü Akdeniz ile araçta bulunan Süleyman Çakır ve Galip Yalçın, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.