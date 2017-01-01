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Halk oylamasına doğru

04 Nisan 2017 Salı, 19:42
Halk oylamasına doğru

KONYA (AA) - Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, vesayet odaklarının mevcut parlamenter sistemin üzerinde güç oluşturduğunu belirterek, "O nedenle Türkiye, çağdaş demokrasilerde olduğu gibi, bu sistemi adam gibi işletebilseydi, krizlerini çözebilseydi, darbecilerin önünü kesebilseydi, kimse bunu tartışmazdı." dedi.

Arslan, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "Anayasa değişikliğine tam destek geleceğimiz için evet" konferansında, mevcut sistemde cumhurbaşkanı yetkilerinin sınırsız olduğunu söyledi.

Hak-İş Konfederasyonu'nun halk oylaması sürecinde aktif şekilde yer aldığını, kendisinin de 35 ili gezdiğini aktaran Arslan, düzenledikleri bu programlarda neden 'evet' dediklerini anlattılarını dile getirdi.

Arslan, Hak-İş olarak 2001'deki ekonomik kriz, 28 Şubat süreci ve 27 Nisan'da yaşananları unutmadıklarını belirterek, ekonomik ve siyasi krizlerle, darbelerin faturasını hep işçilerin ödediğini dile getirdi.

Halk oylamasına götürülen anayasa değişikliğini, "Türkiye'nin olmazsa olmazı" olarak gördüklerini aktaran Arslan, şöyle konuştu:

"Anayasa değişikliğini desteklemeye iten birkaç tane temel husus var. Birincisi Türkiye mevcut parlamenter sistemlerini 1950'lerden bu yana uygulamaya çalışıyor. Görünürde parlamenter hükümet sistemimiz var, bu dünyada kabul gören sistemlerden birisi. Fakat bizdeki sistem ne sorunları çözmeye, ne Türkiye'nin krizlerini ortadan kaldırmaya ne de darbeleri önlemeye ne yazık ki yetmiyor. Bu sistemin önünde ciddi engeller var. Vesayet odakları parlamenter sistemin üzerinde güç oluşturuyor. O nedenle Türkiye, çağdaş demokrasilerde olduğu gibi, bu sistemi adam gibi işletebilseydi, krizlerini çözebilseydi, darbecilerin önünü kesebilseydi, kimsenin bu tartışmazdı."

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ise anayasanın, temel esasları barındırdığını dile getirdi.

Siyasetin ise iklim oluşturduğuna dikkati çeken Sorgun, "Şimdi bahar geldi, çiçekler açtı. Her şey canlanmaya ve yeşermeye başladı. İşte siyaset, anayasa ve toplum için böyle bir iklim oluşturur. Bu iklim, tam tersi şubat soğu olursa 28 Şubat'ta olduğu gibi her şey kasılır kavrulur. O soğuk, toplumu kastı ve kavurdu. İnançlarını da ekonomisini de her şeyini kasıp kavurdu ama bu 18 madde bu ülkeyi bir kat daha bahara, yaza taşıyacak iklim oluşturacak." diye konuştu.

Sorgun, bu değişikliğin getireceği faydalardan rahatsız olanların varlığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ağzından çıkanı kulağından duymayanlar var. Üstelikte kulak burun boğaz doktoru olduğunu iddia edip, ağzından çıkanı kulağı duymayanlar var. 'Yazıklar olsun' diyorum ona. Nasıl bir kalp ve kin taşıyor, sadece acıyorum. Gerçekten acınacak durumda. Adını anmayı zul addediyorum; Samsun'dan girip, Amasya, Erzurum dolaşıp geliyor, denize döküyor. Sen kimi döküyorsun ya. Sen ancak denizin dibine batarsın. Çok havalandın, etrafında gaz verenler olduğu için fazlaca uçmuş. Doğrusu o nazik kibar görüntünün altında ne varmış da biz bilmiyormuşuz. İnsanın gerçek kimliği böyle zamanlarda ortaya çıkıyor."

Programda, Hizmet-İş Sendikası ile Konya merkez ilçe belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

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