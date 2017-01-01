Esed rejiminin kimyasal silah saldırısına tepkiler

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Basın Danışmanı Burak Karacaoğlu, İdlib'teki saldırının insanlık suçu olduğunu söyledi.
Karacaoğlu, AA muhabirine yatığı açıklamada, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, İdlib ilinin Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal saldırıyı kınadıklarını belirtti.
Suriye'de 6 yıldır zulüm yaşandığını vurgulayan Karacaoğlu, "Sivil insanların yaşadıkları bölgelere rejim tarafından kimyasal silahla saldırı yapıldı. Bu insanlık dışı saldırıda 100'ün üzerinde sivil hayatını kaybetti, 460 kişi ise gazdan etkilendi. Çoğunluğu çocukların hedef alındığı bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi.
Suriyeli ailelerin dramının bir an önce bitmesi gerektiğini vurgulayan Karacaoğlu, Suriye'de kendi imkanlarıyla yaşamaya çalışan mazlumların yanlarında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.