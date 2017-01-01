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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Koç:

04 Nisan 2017 Salı, 19:49
CHP Genel Başkan Yardımcısı Koç:

SAMSUN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, halk oylamasına ilişkin, "Bütün dünya demokrasi yönünde ilerliyor. Biz 90 yıl sonra neye geri dönüyoruz şimdi? Tekrardan egemenliği milletten geri almak istiyoruz, tek bir kişiye bağlamak istiyoruz." dedi.

Koç, halk oylaması çalışmaları kapsamında partisinin Atakum ilçe başkanlığı önünde, seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap etti.

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasına az bir süre kaldığını dile getiren Koç, gelecek için ciddi sorunlarla karşı karşıya olduklarını ve vatandaşın 16 Nisan'da sandığa çağrıldığını anımsattı.

Büyük zorluklarla cumhuriyetin kurularak, ülkenin fermanla yönetilmesinden kanunla yönetilmesine geçildiğini belirten Koç, "Ne oldu? Egemenlik bir kişiden alındı, millete verildi. Yani ferman devri bitti, kanun devri başladı. Ferman tek kişinin her konuda elinde kalem kağıt yazarak uygulamaya soktuğu şeylerin bütünü. Peki kanun ne demek? Her görüşten partinin görüşmelerine katıldığı, ilgili toplum kesimlerinin katıldığı olgunlaştırılarak milletin hizmetine sunulan uygulamalar. Bütün dünya demokrasi yönünde ilerliyor. Biz 90 yıl sonra neye geri dönüyoruz şimdi? Tekrardan egemenliği milletten geri almak istiyoruz, tek bir kişiye bağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Söz konusu tek kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmayabileceğini ifade eden Koç, yarın bu makamlara kimin geleceğinin ve bu yetkileri kimin kullanacağının bir garantisinin olmadığını söyledi.

"Yani kanun devri bitecek, tekrar ferman devri başlayacak" diyen Koç, "Nasıl olacak? Toplumu ilgilendiren her konuda gece vakti bir kanun hükmünde kararname, sabahleyin kalkacaksınız şunun bunun malına çökülmüş, şu bu kamudan işten atılmış, uzaklaştırılmış, özlük haklarını kaybetmiş böyle bir süreçle karşı karşıyayız. Kış lastiği kullanımı bile kanun hükmündeki kararnameyle çıkartıldı bu memlekette." değerlendirmesinde bulundu.

CHP olarak yapılan eleştirilere cevap vermemeye çalıştıklarını, halka 'hayır'ları anlatmaya çalıştıklarını kaydeden Koç, önerilen sistemle Türkiye'nin karşılaşacağı sorunları ifade etmeye çalıştıklarını vurguladı.

Koç, ortak akıl ile milletin felaketlerden korunabildiğini ancak tek kişinin hata yapabileceğini savunarak, şunları kaydetti:

"Tek kişiyi kandırmak kolaydır, tek kişiyi ikna etmek kolaydır. Tek kişi üzerinden Türkiye'nin tapusunu tartıştıracaklar. Ne olur hep beraber uyanalım. Hep beraber bu yanlışın karşısında duralım. Tek kişiyi ikna ettiğin zaman onun zaaflarından, onun eksiklerinden faydalanarak onu muhasara ettiğin zaman çevirdiğin zaman onun kafasını çeldiğin zaman 100 yıldır Türkiye üzerinde beceremediklerini tek kişi üzerinden yapacaklar. En tehlikeli maddeyi söylüyorum. 18 yaşı, 600 kişiyi geçtim. En tehlikeli madde, eğer seçilecek başkan gerekli görürse Türkiye'deki değişik illeri bir araya getirerek bir bölgesel yönetim oluşturabilir. Bu ne demek? Kibarca ne demek istiyorlar burada? Yani başkan ikna edilirse, başkan bir yerlerde çekilir, bir yerlerde kullanılırsa, kandırılırsa diyelim ki, kandırılma huyları da bunların. 'Kandırıldık' diye çıkıyorlar ama burada kandırılırsa Türkiye gidiyor. Kaç defa Türkiye direkten döndü, uçurumun kenarından çevirdik Türkiye'yi hep beraber. 15 Temmuz'da uçurumdan döndü Türkiye."

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