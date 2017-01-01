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ANTALYA (AA) - Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımlardaki yabancı futbolcuların kendi doktorlarına muayene olmayı tercih ettiğini, bu nedenle Türk spor hekimlerinin kendilerini mükemmel yetiştirmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Spor Hekimleri Derneği tarafından Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da düzenlenen 16. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi kapsamında "Kulüplerde Spor Hekimliği Paneli" gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Mahmut Nedim Doral'ın moderatörlüğünde yapılan panelde, Antalyaspor'un genel menajeri Servet Çavuşoğlu, teknik direktör Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı futbolcu Yekta Kurtuluş, sağlık kurulu üyesi Cem Çetin, Fenerbahçe Kulübü Doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, Memorial Medikal Direktör Yardımcısı Opr. Dr. Özgün Güngör ve eski Beşiktaşlı futbolcu Metin Tekin, konuşmacı olarak yer aldı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Çalımbay, panelde yaptığı konuşmada, doktorların takımın büyük bir parçası olduğunu kaydetti.

Metin Tekin ve Ali Gültiken ile futbol oynadığı dönemlerde doktorların sahaya çıkmadığını ifade eden Çalımbay, "Doktorun, sağlık ekibinin çok önemi var. Şu andaki en büyük şey, güven. Ekibe, doktora güven çok önemli." dedi.

Süper Lig takımlarında 14 yabancı futbolcunun oynayabildiğini hatırlatan Çalımbay, "Takımlardaki yabancı futbolcular, bizim doktorlarımıza ne kadar güvense de kendi doktorlarına muayene olmak istiyor. Onun için hekimlerimizin kendilerini mükemmel yetiştirmesi gerekiyor. Bizimle ilişkilerinin çok iyi olması gerekiyor. Takımın kaderini belirleyen maçlar yapıyoruz. Sağlık ekibinin sorumluluk alması ve kararını net vermesi gerekiyor. Spor hekimi ve ekibinin çok iyi olması gerekiyor." diye konuştu.





- "Isınmayı, açma germeyi yalandan yapmayacaklar"





Futbolcunun, sakatlığı önlemek için beslenmeye önem vermesi gerektiğini belirten Çalımbay, "Futbolcular tekmelik takmıyor. Taksalar da küçük tekmelik var. Kendilerinde de suç var. Isınmayı, açma germeyi çok iyi yapacaklar, yalandan yapmayacaklar. Bizim de doktorlara yardım etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay, futbolculuk kariyerinde büyük bir sakatlık geçirmediğini vurgulayarak, "Futbolu bıraktıktan sonra dizimle ilgili güçlü bir operasyon geçirdim. O dönem, saha şartları bakımından zordu. Her kulübün imkanı yoktu. O zaman fitness bile yoktu. Fitness antrenmanını Beşiktaş'ta Fulya Tesisleri'nde gördük." şeklinde görüş belirtti.

Eski Beşiktaşlı futbolcu Metin Tekin ise spor hekimlerinin futbolun en etkili kişileri olduğunu aktararak, futbol kariyerinin büyük bölümünün sakatlıklarla geçtiğini söyledi.





- Yekta Kurtuluş: "Futbolcu sakat olsa da her zaman oynamak ister"





Antalyasporlu futbolcu Yekta Kurtuluş da oyuncuların kendine bakmaması durumunda ya da kötü zeminlerden dolayı sakatlanabildiğini, kendisinin de bu hataları çok yaptığını ifade etti.

Rıza Çalımbay'ın oldukça sabırlı bir teknik direktör olduğunu belirten Yekta, "Futbolcu sakat olsa da her zaman oynamak ister. Şimdiye kadar çok iyi doktorlarla çalıştım. Hala fikir alıyorum. Futbolcu için en önemlisi, sakatlıktan çabuk dönmek ve sahaya döndüğünde sakatlığın tekrarlamamasıdır." diye konuştu.