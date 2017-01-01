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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Çöpe atılmış bayrağı yıkatıp okula götürdü

04 Nisan 2017 Salı, 19:56
Çöpe atılmış bayrağı yıkatıp okula götürdü

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde çöpte bulduğu Türk bayrağını evde annesine yıkattıktan sonra okuluna götüren lise öğrencisi Mahmut Aracı, ayın öğrencisi seçildi.

Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Mahmut Aracı, okul harçlığını çıkarmak için hafta sonları çalıştığı iş yerinden bisikletiyle eve dönerken, çöpte bayrak gördü.

Bayrağı eve götüren ve annesinden yıkamasını isteyen Aracı, bayrağın tam temizlenmediğini düşünerek tekrar yıkatıp ütületti.

Aracı, daha sonra bayrağı okula götürerek Müdür Yardımcısı Mesut Akkoyun'a teslim etti.

Örnek davranışından dolayı okulda ayın öğrencisi seçilen Aracı, Okul Müdürü Mustafa Yiğiter, Müdür Yardımcısı Akkoyun ve sınıf öğretmeni Erdem Sümer tarafından ziyaret edilerek, bayrak kendisine emanet edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kalaycı da olayı duyunca Aracı ve ailesini ziyaret etti. Aileye böyle bir evlat yetiştirdikleri için teşekkür eden Kalaycı, Aracı'yı takdir ederek ödüllendirdi.

Kalaycı, burada yaptığı konuşmada, "Çanakkale'yi geçilmez kılan, 15 Temmuz'da insanlarımızı canlarını hiçe sayarak sokaklara döken şey Mahmut'taki bu ruhtur. Mahmutlar oldukça Çanakkale geçilemez, 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi hainler hedeflerine ulaşamayacak." diye konuştu.

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