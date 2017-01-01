Eski komiser yardımcısına FETÖ'den hapis cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan eski komiser yardımcısı Uğur Soylu'ya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, daha önce meslekten ihraç edilen tutuklu sanık Uğur Soylu ve avukatı katıldı.
Duruşmada savunmasını yapan Soylu, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Telefonuna, Fetullah Gülen'e ait kitabı yüklemediğini, örgütün gizli haberleşme uygulaması "Eagle" kullanmadığını ve terör örgütü üyesi olmadığını ileri süren Soylu, tahliyesini talep etti.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Uğur Soylu'ya, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.