Kars Belediye Başkanı Karaçanta'yı almaya giden darbecilerin yargılanması

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KARS (AA) - Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları ve görevden el çektirmek istedikleri Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'nın evine gittikleri iddiasıyla 24'ü tutuklu 27 sanığın yargılandığı davanın ikinci günkü duruşmasında, sanıklar savunmaları yaptı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, meslekten ihraç edilen sanıklardan tutuklu olarak yargılanan yüzbaşı Sedat Kılınç, üsteğmen Zafer Akar, teğmenler Emre Koca, Furkan Şöhret ve Şuayip Çıtlak, astsubaylar Kadir Demirkaya, Ömer Bulut ve Uğur Koç, uzman çavuşlar Adem Ali Kara, Ahmet Kök, Ali Çelik, Ali Yeşilot, Emre Ayan, Erhan Çoşkun, Ferhat Şahin, İsmail Taşkın, Muhammet Çakmak, Serdal Bağcılar, Tümer Işık, Yunus Şeker ve Tanju Bağcı, eski Kars Belediyesi Şehitlik Bekçisi Murat Bekdemiroğlu ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Uzman Çavuş Galip Moroğlu, Astsubay Erdem Yavuz ile Üsteğmen Seyhan Doğan salonda hazır bulundu.

Eski Yüzbaşı Samet Çolak ve Üsteğmen Eray Çetin, tutuklu bulundukları Van T Tipi Ceza İnfaz Kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Tutuklu sanıklardan eski Uzman Çavuş Serdal Bağcılar savunmasında, hazır kıta askerlerinin başında bulunduğu sırada koğuşlar bölgesinde askerlerin "herkes çabuk çabuk dışarı" şeklinde bağrışmaları duyduğunu ve içtima alanına geçtiğini söyledi.

Saat 24.00 sıralarında Batı Kışladan çıkarak İl Jandarma Komutanlığının aşağısında bulunan sanayi yolunda yol güvenliği almak için buraya yöneldiklerini belirten Bağcılar, bu kavşakta İstihkam Bölüğünün askerlerini gördüğü anlattı.

- "Saat 22.44'te 'sıkıyönetim ilanı' mesajı geldi"



Tutuksuz yargılanan eski astsubay Erdem Yavuz da 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gecede Kazım Karabekir Kışlası içerisinde konuşlanan Barış MEBS Merkezi Amirliğinde nöbetçi olduğunu aktardı.

Darbe girişiminin olduğu gece gelen mesajlar hakkında bilgi veren Yavuz, şu savunmayı yaptı:

"Saat 22.44'te, 'Genelkurmay adresli ve sıkıyönetim ilanı' adıyla, Mesaj Evrak Dağıtım Sistemi (MEGAS) üzerinden 'harekat yıldırım' mesajı geldi, üç eki vardı. Bu mesajı EYS üzerinden harekat merkezine gönderdim. Gelen mesajı okuma yetkim vardı ama ben okumadan gönderdim. 5 dakika sonra aynı mesaj, sistem üzerinden 'harekat yıldırım' uyarısı vererek Kara Kuvvetleri Cari Hareket Merkezinden geldi. Yine aynı şeklinde evrakı EYS üzerinden harekat merkezine aktardım. Daha sonra nöbetçi astsubay odasında bulunan televizyonundan haberleri takip ettim. Boğazların asker tarafından tutulduğunu gördüm. Sonra bu gelen mesajların ne olduğunu merak ettiğim için mesajın ilk sayfasını okudum. Mesajda, gece yarısı 03.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağının ilan edileceği yazıyordu. Bir de en atta 'Yurtta Sulh Konseyi' diye bir ibare vardı. Bu mesajı okuduktan sonra hiç dışarı çıkmadım, sadece ihtiyaç amaçlı lavaboya gittim."

Yavuz, saat 02.00 sıralarında tugay komutanı habercisinin kendisini aradığını ve kendisini yanına çağırdığını dile getirerek, "Tugay Komutanı Ali Avcı'nın makamına çıktım. Avcı bana 'Fethiye Camisi'nin ses yayın sistemini nasıl kapatabiliriz ve çevik kuvvetin elektriğini nasıl kesebiliriz' diye sordu. Ben de telefon işletme astsubayı olduğumu ve bu konularla ilgili herhangi bir bilgi ve becerim olmadığını kendisine söyledim. Daha sonra 'bu işi kim yapar' diye sordu. Ben de 'bu işi tugayda yapabilecek kimse yok' diye cevap verdim. Bana 'çık dışarı' dediğinde ben de kendi görev yerime indim. Saat 04.37'de aynı yerden aynı adla gelen başka bir mesajı, yine EYS üzerinden harekat merkezine gönderdim." şeklinde konuştu.

Duruşmada, tutuklu sanıklar eski astsubaylar Ömer Bulut ve Uğur Koç, uzman çavuşlar Ferhat Şahin, İsmail Taşkın, Tümer Işık, Yunus Şeker ve Tanju Bağcı da savunmalarını yaptı.

Mahkeme heyeti, diğer sanıklar ile müdafilerinin savunma yapmaları için yeterli zaman olmadığına karar vererek duruşmanın yarına ertelenmesini kararlaştırdı.