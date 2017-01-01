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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Esed rejiminin kimyasal silah saldırısına tepkiler

04 Nisan 2017 Salı, 20:22

TRABZON (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Trabzon Şube Başkanı Zühtü Kalma, "Şu anda yaralılarımıza yardımcı olabilmek için gerekli ilaç ve ihtiyaçları toparlamak için çalışmalarımızı hızlandırdık." dedi.

Kalma, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, ülkenin kuzeyindeki İdlib ilinin Han Şeyhun beldesine düzenlediği klor gazı içerikli kimyasal silah saldırısıyla ilgili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi.

Konuyla ilgili yardım çalışmalarına başladıklarını dile getiren Kalma, "Bu saldırı sonucunda 100'dan fazla sivil hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmış. Yaralılara müdahale için bizler de acil ilaçların ve ihtiyaçların listesini paylaştık. Şu anda yaralılarımıza yardımcı olabilmek için gerekli ilaç ve ihtiyaçları toparlamak için çalışmalarımızı hızlandırdık." diye konuştu.

Kalma, "Esed ile destekçileri tarihe ve coğrafyaya ölüm ekmeye devam ediyor" diyerek, acil ilaç seferberliği ile kimyasal silahlardan etkilenen kardeşlerimize yardımcı olmak istedik. Bu nedenle de çalışmalarımızı olgunlaştırarak, duyarlılığı daha üst seviyeye çıkartmak için gayret ediyoruz. " şeklinde konuştu.

Vatandaşları ilaç seferberliği için duyarlılığa da davet ettiğini dile getiren Kalma, kampanya kapsamında koruyucu maske, maskeye bağlı filtre kutusu, koruyucu elbiseler, ayakkabılar, küçük oksijen jeneratörü ve tıbbi malzemeye ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

- "Duyarlılığın artırılması için elimizden geleni yapacağız"

İHH Trabzon Kadın Kolları Sorumlusu Gülderen Mumcu ise İdlib'de yapılan saldırı dolayısıyla üzüntü duyduklarını ifade etti.

"Yapılan saldırı bir insanlık suçudur ve bu saldırıyı kınıyoruz" diyen Mumcu, "Biz İHH olarak her zaman mazlumların yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Zehirli gazdan etkilenen insanların da yaralarını sarmak için Trabzon'da vakfımız kimyasal saldırılara karşı acil ilaç seferberliği başlattı. Bu kapsamda da biz İHH Kadın Kolları olarak çalışmalarımızı hızlandırdık." şeklinde konuştu.

Mumcu, duyarlılığın artırılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Tüm gönüllülerimizi, hayırseverleri ve halkımızı acil ilaç yardımı içim maddi desteğe davet ediyoruz." dedi.

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