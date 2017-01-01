Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir maçından notlar

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MANİSA (AA) - Hafta sonu Spor Toto Süper Lig'de karşılaştıktan sonra Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında bir kez daha rakip olan Akhisar Belediyespor ve Medipol Başakşehir, ligdeki maça göre ilk 11'lerinde değişiklikler yaptı.

Ligde Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Akhisar Belediyespor'un teknik direktörü Okan Buruk, lig maçındaki ilk 11'inden sadece Milan Lukac ve Caner Osmanpaşa'yı sahaya sürdü.

İlk 11'inde 9 değişiklik yapan Ege temsilcisinde, Medipol Başakşehir'den kiralanan ve lig maçında uzatma bölümünde takımının galibiyet golünü atan Sokol Cikalleshi, 18 kişilik kadroda yer almadı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise ligdeki maça göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı. Avcı, kaleci Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Ferhat Öztorun, Mossoro ve İrfan Can Kahveci'nin yerine Ufuk Ceylan, Attamah, Alparslan Erdem, Mustafa Pektemek ve ligdeki maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen Emre Belözoğlu'na şans verdi.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşma, 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.

Akhisar Belediyesporlu futbolcular, sahaya "Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" yazılı pankartla çıktı.