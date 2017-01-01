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GAZİANTEP (AA) - Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 8 Nisan Cumartesi günü yapacakları Aytemiz Alanyaspor maçını kazanarak, küme düşme hattından çıkmak istediklerini söyledi.

Uygun, Celal Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0 yenerek ligde kalma hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.

Arka arkaya Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarını kazandıklarını aktaran Uygun, "Futbolcularımız bütün yeteneklerini, hırslarını, kazanma arzularını, Gaziantepspor'a olan aşklarını sahada gösterdi. Onların özverileri, bu kadar zorlu deplasmanlardan üçer puanla dönmemizi sağladı. İnanıyorum, bu takım başaracak. İnancımdan bir gram geri gitmedim." diye konuştu.

Ligde yapacakları Aytemiz Alanyaspor maçının zorlu geçeceğini vurgulayan Uygun, "Aytemiz Alanyaspor gibi yeni çıktığı bir ligde birbirinden kaliteli futbolcuları transfer ederek, çok da iyi futbol sergileyen bir takımla karşılaşacağız. Çok zor bir maç olacak. Bu zorlukları taraftarımızın sevgisi ve desteğiyle aşabilirsiniz. Taraftarımızdan bu maçta bizi en iyi şekilde desteklemelerini bekliyoruz. Alanyaspor maçında kazanan taraf olmak istiyoruz. Hedefimiz Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından 3 puan alıp, düşme potasının dışına çıkmak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Gaziantepsporlu oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışmaları yaptı.