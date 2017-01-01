Şırnak'ta şehit askerler için tören

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'taki operasyonda şehit olan Onbaşı Mehmet Yavşan ile uzman çavuşlar Yunus Ertürk ve Ufuk Bingöl için tören yapıldı.

23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığındaki törende, şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, katafalka konuldu, öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Şehitlerin cenazesi, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa kadar taşındı. Şehitlerin cenazesi askeri helikopterle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na oradan da Yavşan’ın naaşı Kahramanmaraş’a, Ertürk’ün cenazesi Konya’ya, Bingöl’ün naaşı ise Giresun’a gönderildi.

Törene, Şırnak Valisi Ali İhsan Su, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Hünkar Keleş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aşan da katıldı.

Gabar Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, arama faaliyeti yürüten askerlerin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin araziye önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 3 asker şehit olmuş, 5 asker de yaralanmıştı.





