04 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şırnak'ta şehit askerler için tören

04 Nisan 2017 Salı, 20:34
Şırnak'ta şehit askerler için tören

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'taki operasyonda şehit olan Onbaşı Mehmet Yavşan ile uzman çavuşlar Yunus Ertürk ve Ufuk Bingöl için tören yapıldı.

23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığındaki törende, şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, katafalka konuldu, öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Şehitlerin cenazesi, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa kadar taşındı. Şehitlerin cenazesi askeri helikopterle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na oradan da Yavşan’ın naaşı Kahramanmaraş’a, Ertürk’ün cenazesi Konya’ya, Bingöl’ün naaşı ise Giresun’a gönderildi.

Törene, Şırnak Valisi Ali İhsan Su, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Hünkar Keleş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aşan da katıldı.
Gabar Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, arama faaliyeti yürüten askerlerin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin araziye önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 3 asker şehit olmuş, 5 asker de yaralanmıştı.


İLGİLİ HABERLER

Silopi'de polisler öğrencilerle top oynadı
YEREL

SİLOPİ'DE POLİSLER ÖĞRENCİLERLE TOP OYNADI
Silopi'de polisler ve çocuklar futbol oynadı
YEREL

SİLOPİ'DE POLİSLER VE ÇOCUKLAR FUTBOL OYNADI
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Şırnak'ta
YEREL

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL AKAR, ŞIRNAK'TA

Silopi'de 24 genç çiftçiye 960 küçükbaş hayvan dağıtıldı
YEREL

SİLOPİ'DE 24 GENÇ ÇİFTÇİYE 960 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN DAĞITILDI
GÜNCELLEME - Şırnak'ta terör operasyonu: 3 şehit, 5 yaralı
YEREL

GÜNCELLEME - ŞIRNAK'TA TERÖR OPERASYONU: 3 ŞEHİT, 5 YARALI
Şırnak'ta terör operasyonu: 1 şehit, 5 yaralı
YEREL

ŞIRNAK'TA TERÖR OPERASYONU: 1 ŞEHİT, 5 YARALI

&quot;Mektuplardan Bir Gönül Projesi&quot;
YEREL

"MEKTUPLARDAN BİR GÖNÜL PROJESİ"
TÜGVA gençleri Hasankeyf'i gezdi
YEREL

TÜGVA GENÇLERİ HASANKEYF'İ GEZDİ