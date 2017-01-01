04 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY operasyonu

04 Nisan 2017 Salı, 20:35

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda "ByLock" kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 13 kişiden 6'sı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadeleri alınan 13 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye getirildi.

Şüphelilerin 6'sı cumhuriyet savcılığındaki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Aralarında 2'si Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) "mahrem yapı imamları" olduğu belirtilen 13 kişi 31 Martta gözaltına alınmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Maliye Bakanı Ağbal, Afyonkarahisar'da:
YEREL

MALİYE BAKANI AĞBAL, AFYONKARAHİSAR'DA:
Maliye Bakanı Ağbal:
YEREL

MALİYE BAKANI AĞBAL:

Maliye Bakanı Ağbal:
YEREL

MALİYE BAKANI AĞBAL:
Sandıklı kent meydanı çalışmalarında sona yaklaşıldı
YEREL

SANDIKLI KENT MEYDANI ÇALIŞMALARINDA SONA YAKLAŞILDI
Avusturya'dan, Sandıklı'ya &quot;Evet&quot; kampanyasına destek için geldiler
YEREL

AVUSTURYA'DAN, SANDIKLI'YA "EVET" KAMPANYASINA DESTEK İÇİN GELDİLER
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
YEREL

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI
ESOB'un girişimcilik kurslarına kadınlar yoğun ilgi gösteriyor
YEREL

ESOB'UN GİRİŞİMCİLİK KURSLARINA KADINLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR