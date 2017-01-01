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SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, önlerindeki 4 maçtan 8 puan alma hedefleri bulunduğunu söyledi.

Özköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsunspor'un ligde zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti.

Takımın oyun yapısının oturmaya başladığını dile getiren Özköylü, "Çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Durumumuz itibarıyla ligin ikinci yarısına başladık başlayalı hep final niteliğinde maçlar oynuyoruz. Her maçı kazanmak mecburiyetiyle sahaya çıkıyoruz. Tabii ki bu, gerginliğe ve bazen sahada sıkıntılar yaşamamıza neden oluyor. Son haftalarda özellikle oyun sisteminin oturması ve oyuncuların birbirini tanıması bizi performans olarak yukarılara çıkardı. Bunun sonucunda da galibiyetler ve başarılar geldi. Bu da bizim ihtiyacımız olan şeydi." diye konuştu.

Oyuncuların her maçta büyük efor sarf ettiğine dikkati çeken Özköylü, önlerindeki 4 maçın ligdeki durumlarını net şekilde ortaya koyacağının altını çizdi.

Ortalama 2 puan ile gitmeleri halinde ligde kalacaklarını düşündüklerini belirten Özköylü, "2 puan ortalamasını yakalama hedefimiz vardı. Bunu başardık, hatta üzerine çıktık. Bu planlamamız devam edecek. Önümüzdeki 4 maçtan en az 8 puan almalıyız." ifadelerini kullandı.