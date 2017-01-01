Devrilen traktörün altında kaldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Arif Binay (69), Bahçeli Mahallesi'nde garajdan çıkarmaya çalıştığı traktörünü manevra yaptığı sırada devirdi. Devrilen traktörün altında kalan ve ağır yaralanan Binay, vatandaşların ve belediye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Binay'ın öldüğünü belirledi.
Evli ve dört çocuk babası Binay'ın cenazesi Bahşili Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bahşili Belediye Başkanı İbrahim Uyar ve AK Parti İlçe Başkanı Sadullah Duyar da cenaze evine gelerek, Binay'ın yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.