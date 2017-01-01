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Erzurum'da 7 eski polis memurunun "FETÖ" üyeliği davası

04 Nisan 2017 Salı, 20:43

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) polis yapılanması içerisinde yer aldığı iddiasıyla haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan 5'i tutuklu 7 eski polis memurunun yargılanmasına başlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan eski polis memurları Mehmet Gülebaş, Mustafa Emenci, Sertaç Ovacıklı, Süleyman Dölek ve Veysel Akbulut, tutuksuz sanık Erkan Yıldırım ile sanık avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan diğer sanık Hakan Toprak ise duruşmaya katılmadı.

Kimlik tespiti ve iddianamen okunmasının ardından sanıkların savunmalarına geçildi.

Gülebaş savunmasında, 23 yıllık polis memuru olduğunu söyledi.

Örgütün haberleşme programı "ByLock" kullanmadığını ileri süren Gülebaş, "Nasıl kullanıldığını da nasıl tespit edildiğini de bilmiyorum. ByLock tespitine hem esastan hem usulden itiraz ediyorum. Bu tespiti yapacak birim Bilişim Suçlar Şubesidir. Fakat bunu nedense Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü yapmıştır. Bu tespit basit bir excel programından ibarettir. İstendiği gibi değişebilir, ekleme ve çıkarma yapılabilir." dedi.

Sanık Emenci de hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Darbe gecesi Çevik Kuvvette görev yaptığını anlatan Emenci, "Darbe girişimine karşı mücadele etmem suç konusu örgüt üyesi olmadığımın göstergesidir. ByLock programını kullanmadım. Bir süre kendi telefonuma ait wi-fi'yi herkese açık olarak kullandım. Birisinin internetimi kullanması ya da IP çakışmasından dolayı bir hata olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Sanık Ovacıklı, Bank Asya'dan aidat ücreti olmadığı için kredi kartı çıkardığını ve bu kartı kullandığını savundu.

Hesap hareketlerinin kredi kartı ödemeleri kapsamında olduğunu aktaran Ovacıklı, şöyle devam etti:

"2014 yılı ekim ayında aktif hesabımı kapattım. Hesapta 6 lira civarında para kalmış. Bu durum hesabımın açık kalmasına sebep olmuş. Aynı tarihlerde bir başka bankada 200 gram altın mevcuttur. Bu dikkate alındığında FETÖ örgütüyle alakam olmadığı görülecektir. Böyle bir amacım olsa diğer banka yerine Bank Asya'da hesap açtırırdım. Evimde bulunan 8 tane 1 dolar düğünüm zamanında hediye olarak dağıtılan dolarlardır. Maddi değeri çok olmadığı için bozdurmak yerine hatıra olarak sakladık. Herhangi bir suç görmediğim ve şüphe etmediğim için imha etme gibi bir şey düşünmedim. Ayrıca ByLock programını da kullanmadım."

- Sanıktan Gülen itirafı

Sanık Yıldırım da sanık Emenci hakkında grup sorumlusu olduğu yönünde bir söylemi olmadığını belirterek, "Buradaki tüm arkadaşlarla gerek kendi evimde gerek kendi evlerinde gerekse başka bir FETÖ davasında yargılanan Satılmış Şimşek'in evinde birden çok defa bir araya geldik. Cemaat sohbetleri yaptık. Toplantılarda namaz kıldık, Kuran-ı Kerim okuduk. Fetullah Gülen'in kitaplarını okuduk, görüntülerini izledik. Kimseye iftira atmıyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu halinin devamına karar vererek, savunması alınmayan sanık Hakan Toprak'ın savunmasının alınması amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Sertaç Ovacıklı, Mustafa Emenci, Süleyman Dölek, Veysel Akbulut, Mehmet Gülebaş ile tutuksuz olarak yargılanan Hakan Toprak ve Erkan Yıldırım'ın FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları belirtiliyor.

Sanıkların örgütün polis yapılanmasına dahil oldukları anlatılan iddianamede, sanıkların en son "Asayiş Şube grubu" toplantılarına katıldıkları, himmet verdikleri, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in talimatları doğrultusunda Bank Asya hesaplarına para yatırdıkları, siyasi içerikli örgütsel talimatlara tabi oldukları kaydediliyor.

İddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyor.





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