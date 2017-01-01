Denizli'de uyuşturucu operasyonları

DENİZLİ (AA) - Denizli'de düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Denizli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan Denizli'ye otobüsle uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kontrol noktasında durdurulan otobüste arama yapan ekipler, narkotik köpeğinin bagaj kısmındaki gitar çantasına tepki vermesi üzerine çantada gitarın iç kısmına saklanmış esrar ele geçirdi.
Öte yandan iki araç ve ormanlık alanda da operasyon yapan ekipler, 7 kilo esrar, 8 gram eroin ve 2 gram metamfetamin ele geçirdi.
Operasyonlar kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.