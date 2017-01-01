Uşak merkezli 19 ilde FETÖ/PDY operasyonu

UŞAK (AA) - Uşak merkezli 19 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 25 kişiden 14'ü yakalandı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 19 ilde örgütün "mahrem" yapılanmasına yönelik 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4'ü meslekten ihraç edilen polis olmak üzere değişik meslek gruplarından 14 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler Uşak'a getirilmeye başlanırken, şüphelilerin büyük bölümünün örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock" kullandıkları iddia edildi.