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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibatlı Hınıs Aktif Girişimci İşadamları Derneğinin (HAGİAD) eski Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Çiğal ile 2 yönetim kurulu üyesinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına başlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Ergün Ciğal ile Recep Kellecioğlu ve Erkan Karataş katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından, sanıkların savunmalarına geçildi.

Sanık Ciğal, derneğin o dönem kaymakam ve devlet büyüklerinin yardımıyla Hınıs'a faydalı olmak amacıyla kurulduğunu savundu.

Derneğin eski Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu anlatan Ciğal, "Bir dönem sonra dernek başkanlığından ve dernekten ayrıldım. Fakat bir şekilde üye olarak kalmışım. Hiçbir zaman devletime karşı bir uğraş veya faaliyet içerisinde olmadım. Bu şekilde suçlanmaktan utanıyorum. Suçum yoktur. Beraatımı talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık Kellecioğlu ise derneği Hınıs'ta esnaflara destek ve yardım amaçlı kurduklarını belirterek, "FETÖ ile bağlantımız yoktur. Böyle olacağını bilseydik bırakın dernek kurmayı yakınından bile geçmezdik." dedi.

Mahkeme heyeti, eksik evrakın tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Hınıs ilçesinde faaliyet gösteren HAGİAD'ın FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu, örgütün amaçları doğrultusunda faaliyette bulunduğu, sanıklar Recep Kellecioğlu, Ergün Ciğal ve Erkan Karataş'ın derneğin kurucu üyesi olduğu, derneğin örgütün eğitim kolunu oluşturan Fem Dershanesi ile irtibatının bulunduğu, burada sohbetler düzenlendiği ve dernek evrakının da dershanede bulunduğu belirtiliyor.

İddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.



















