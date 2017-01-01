Gazipaşa'daki FETÖ/PDY soruşturması

ANTALYA (AA) - Gazipaşa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Alanya-Gazipaşa Havalimanı müdürünün de bulunduğu 5 kişi serbest bırakıldı.
Gazipaşa savcılığı tarafından yürütülen FETÖ\PDY soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan ve aralarında TAV Gazipaşa Havalimanı müdürü C.A. ile sağlık çalışanları M.T, A.A, G.C.Y. ve A.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, haklarında yurt dışına çıkma yasağı getirildi.