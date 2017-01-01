Maliye Bakanı Ağbal:

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin, "Türkiye ile ilgili piyasayı oluşturanlar bakımından, gerekse piyasada iş yapanlar bakımından söylüyorum, herkesin istediği, bu referandumda büyük bir çoğunlukla 'evet' çıkmasını bekliyoruz." dedi.

Ağbal, Afyonkarahisar'da Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) mermer işletmeleri, makine imalatçıları ve tekstil sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

OSB Toplantı Salonu'nda konuşan Ağbal, halk oylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ağbal, "Referandum sonucu, böyle bir şey söz konusu değil ama 'evet' dışında farklı sonuç çıkması halinde, yeni belirsizlikler demek. Halbuki Türkiye'nin belirsizliklere değil daha fazla ileriye dönük açıklıklara ihtiyacı var. Bu açıdan da inşallah 16 Nisan'da piyasanın da istediği, ekonominin de istediği, ekonominin de ihtiyacı olan başarılı sonucu hep beraber yakalayacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin 2016'da, ekonomiyi aşağı çekebilecek, Fetullahçı Terör Örgütünün darbe girişimi gibi bazı faktörlerle yüzleştiğini belirten Ağbal, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin önü açık. 2016'da birtakım sıkıntılar yaşadık. Ama son çeyrekte ekonomide yakaladığımız büyüme performansımız, aslında işletmelerimizin gücünü ortaya koydu. Son birkaç yıldır Türkiye ile ilgili içeride ve dışarıda birçok oyunu hep beraber gördük. Yani Türkiye'deki bu başarı hikayesini bir noktada gölgelemek, bu yürüyüşü bir noktada durdurmak için içeriden, dışarıdan, çok farklı kanallardan birçok çaba oldu. Allah'a şükürler olsun, onların hepsinin de üstesinden geldik. Ama ekonomide 3,1 büyümeyle yetinmeyeceğiz, ekonomiyi daha da ileriye taşıyacağız. Onun için diyoruz ki 16 Nisan'da Türkiye'de yapacağımız halk oylamasında önemli bir anayasa değişikliğini hep beraber yapacağız."

- "Ekonomide güzel haberleri alacağımızı söyleyebilirim"



Ağbal, anayasa değişikliğinin birçok açıdan Türkiye'yi ileriye taşıyacağını ve ülkenin önünü açacağını dile getirerek, "Bir ekonomist olarak meseleye baktığımda bunu bir reform olarak görüyorum. Türkiye'deki yönetim sistemini bir adım ileriye taşıyan, demokrasiyi güçlendiren, siyasi istikrarı artıran, kalıcı kurumsal iyileşmeyi sağlayan bir düzenleme. Bu düzenleme inşallah 16 Nisan'da halk oylamasıyla kabul edilecek. Önümüzdeki aylarda da 2017 yılına ilişkin ekonomide güzel haberleri alacağımızı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Birkaç yıldır süren sıkıntılar nedeniyle özel sektör yatırımlarında istenilen noktada olunmadığına dikkati çeken Ağbal, 16 Nisan'dan sonra bu konuda da çok hızlı artışın görüleceğini vurguladı.

"Bunda hükümet olarak biz de üzerimize düşeni yapacağız. İnşallah 16 Nisan'dan sonra da mutlaka ve mutlaka özel sektörün önünü açacak, üretim maliyetlerini aşağı çekecek, yatırımı teşvik edecek ilave düzenlemeleri yapacağız." diyen Ağbal, halk oylamasından sonra Türkiye'ye girecek yabancı sermayede de önemli artışlar beklediğini söyledi.

Türkiye'nin hacimsel büyümesini sürdüren ve nitelik tarafını geliştiren bir ülke olacağını anlatan Ağbal, şunları kaydetti:

"16 Nisan'da inşallah büyük çoğunlukla bu anayasa değişikliğinin halk oylaması sonucunda kabul edileceğini görüyoruz. Piyasalar da büyük ölçüde, şu anda yapılan anayasa değişikliği noktasında olumlu bir beklenti içerisinde. Türkiye ile ilgili piyasayı oluşturanlar bakımından, gerekse piyasada iş yapanlar bakımından söylüyorum, herkesin istediği, bu referandumda büyük bir çoğunlukla 'evet' çıkmasını bekliyoruz. Yani bu bir tahmin değil, olumlu bir beklenti. Çünkü büyük bir çoğunlukla 'evet' çıkması halinde ekonominin ihtiyaçları bakımından aslında büyük bir olumlu motivasyonu yakalamış olacağız. Piyasanın iyi bir hikayeye ihtiyacı var. Piyasanın geleceğe açık bir perspektife ihtiyacı var. Referandumdan çıkacak olumlu netice piyasada iş yapan herkesi mutlu edecek."

Bakan Ağbal, konuşmasının ardından sektör temsilcilerinin sorularını cevapladı.