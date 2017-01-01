Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Ümit Öztürk, Mustafa Emre Eyisoy, Osman Gökhan Bilir
Akhisar Belediyespor: Lukac, Tolga Ünlü, Caner Osmanpaşa, Samardzic, Orhan Taşdelen, Alper Uludağ, Sissoko, Adu, Larsson, Onur Ayık, Muğdat Çelik
Medipol Başakşehir: Ufuk Ceylan, Caicara, Epureanu, Attamah, Alparslan Erdem, Visca, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Cengiz Ünder, Mustafa Pektemek, Adebayor
Gol: Dk. 24 Adebayor (Medipol Başakşehir)
MANİSA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisar Belediyespor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan çeyrek final rövanş maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmanın 21. dakikasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Onur'un yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
24. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Bu dakikada Mahmut Tekdemir, kaptığı topu sol kanattaki Cengiz Ünder'e aktardı. Bu oyuncunun ortasında ceza alanında topla buluşan Adebayor, bekletmeden yaptığı güzel vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
İlk yarıyı Medipol Başakşehir, 1-0 önde tamamladı.