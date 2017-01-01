04 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

04 Nisan 2017 Salı, 20:57


Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Ümit Öztürk, Mustafa Emre Eyisoy, Osman Gökhan Bilir

Akhisar Belediyespor: Lukac, Tolga Ünlü, Caner Osmanpaşa, Samardzic, Orhan Taşdelen, Alper Uludağ, Sissoko, Adu, Larsson, Onur Ayık, Muğdat Çelik

Medipol Başakşehir: Ufuk Ceylan, Caicara, Epureanu, Attamah, Alparslan Erdem, Visca, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Cengiz Ünder, Mustafa Pektemek, Adebayor

Gol: Dk. 24 Adebayor (Medipol Başakşehir)


MANİSA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisar Belediyespor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan çeyrek final rövanş maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın 21. dakikasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Onur'un yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

24. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Bu dakikada Mahmut Tekdemir, kaptığı topu sol kanattaki Cengiz Ünder'e aktardı. Bu oyuncunun ortasında ceza alanında topla buluşan Adebayor, bekletmeden yaptığı güzel vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

İlk yarıyı Medipol Başakşehir, 1-0 önde tamamladı.

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