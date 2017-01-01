Maliye Bakanı Ağbal, Afyonkarahisar'da:

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "KDV'yle ilgili genel bir çalışmamız var. Yumurta sektöründe bu talebin acil ve ivedi olduğunu biliyorum. Yakın zamanda bir kararname çalışmamız olursa, yumurtada bu toptan aşamadaki KDV oranıyla ilgili inşallah gerekli çalışmaları yapacağız." dedi.

Ağbal, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda iş adamlarıyla bir araya geldi.

İş adamlarının yumurta üreticilerinin sorunlarını dile getirmesi üzerine Ağbal, "KDV ile ilgili genel bir çalışmamız var. Yumurta sektöründe bu talebin acil ve ivedi olduğunu biliyorum. Yakın zamanda bir kararname çalışmamız olursa, yumurtada bu toptan aşamadaki KDV oranıyla ilgili inşallah gerekli çalışmaları yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Hallerdeki KDV uygulamasını görüşüyoruz"

Bir iş adamının, "5957 Hal Kanunu ile beraber KDV'lerin değişmesinden dolayı sorunlarımız var. Bu konuda ne yapabilirsiniz?" sorusuna Ağbal, şu cevabı verdi:

"Halledeki KDV uygulaması konusunda Ankara Ticaret Odasındaki arkadaşlarla görüşüyoruz. Kendileriyle bir anlaşmamız var. Ankara'da birlikte özel bir toplantı yapacağız. Ben notlarımı aldım. 16 Nisan'dan sonra en yakın zamanda arkadaşlara da talimat vereceğim. Eğer o toplantıda siz de olursanız daha memnuniyet duyarım. Bu konuları inşallah orada tartışırsak daha uygun olur."

- "Serbest piyasa ekonomisine önem veren bir iktidarız"

Ağbal, serbest piyasa ekonomisine önem veren bir iktidar olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Devlet müdehalesiyle fiyatları yönlendirmek aslında çok doğru bir yöntem değil ama gıda konusunda farklı farklı olaylarla da karşılaşmıyor değiliz. Bunlardan da üzüntü duyuyoruz. Fakat esas burda yapmak istediğimiz şey; gıda da özellikle orta ve uzun vadede sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde hem üreticileri hemde üretimle tüketim zinciri için de bu işi yapan arkadaşlar bakımından maliyetleri aşağıya çekmek çünkü bir kısım fiyatlarda aslında maliyetlerden kaynaklı olarak artıyor. Bir de üretim-tüketim zincirindeki ara kademe sayısının azaltılmasıda bir noktada fiyatları belirleyen en önemli faktör biliyorsunuz hükümet olarak başbakan yardımcımızın başkanlığında bir gıda komitemiz var. Orada bu konuları kapsamlı bir şekilde çalışıyoruz. Yakın zamanda da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde inşallah özellikle bu gıda da üretim ve tüketim zincirinde maliyetleri aşağıya çekecek birtakım destekleyici unsurları içeren bir yasa tasarımız olacak."

- "KDV indirimleri konusunda çalışmamız yok"

KDV indirimleri konusunda bir çalışmaları olmadığını anımsatan Ağbal, "Bugün de söylüyorum, sürekli KDV oranları indirilmesi talepleriyle karşılaşıyorum. Yani kimse KDV oranlarından memnun değil. 18'e girdileri alıp da 8'e satanda memnun değil, 18'e girdileri alıp 18'e satan da memnun değil. Sizin örneğinizde de olduğu gibi hiç KDV ödemeyip de 8'e satanlar da memnun değil." ifadelerini kullandı.

Ağbal, daha sonra Afyonkarahisar Ticaret Borsasını ziyaret etti.

