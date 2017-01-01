Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş:

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ORDU (AA) - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Hayır cephesi zayıfladıkça Kılıçdaroğlu'nun da ayarı kaçıyor. 'Cumhurbaşkanı bir sabah kalkacak, kafası bozulacak ve Meclisi feshedecek' diyor. Yalan mı yalan." dedi.

Kurtulmuş, Altınordu Belediyesi önünde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Halk oylamasına 13 gün kaldığını ve bu süre içerisinde çok daha fazla çalışarak "Evet" oylarının Ordu’da en yüksek seviyeye çıkarılması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, kampanya süresince çalışmalarına katkı sunanlara teşekkür etti.

Ordu’ya yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Kurtulmuş, Ordu’nun bu hizmetlerle çok daha ileriye gideceğini ifade etti.

Kurtulmuş, anayasa değişikliğiyle Türkiye’nin yeni bir yolda yürümeye başlayacağını, cumhurbaşkanlığı hükümet modeliyle Türkiye’nin ayaklarındaki prangalardan kurtulacağını söyledi.

Anadolu’nun çeşitli kentlerinde düzenlediği programlarda insanların "Evet" oylarına daha fazla sarılmaya başladığını gördüğünü söyleyen Kurtulmuş, 16 Nisan’da milletin "Evet" diyerek bu değişikliği onaylayacağını ifade etti.

Kurtulmuş, değişikliğin mevcut sistemin hastalıklarından Türkiye’yi kurtaracağını belirterek, sistemin hastalıkları olarak tanımladığı, vesayetçi ve çatışmacı yapının, çift başlı yönetimin, siyasi istikrarsızlıklar ve ekonomik krizlerin artık sona ereceğini vurguladı.

"Hayır oyları geriledikçe ve 'Evet' oyları yükseldikçe bir şeyler oluyor. İçeride maalesef CHP'li bazı arkadaşlarımızın ayarı kaçıyor" diyen Kurtulmuş, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt’un, "16 Nisan’dan sonra 'Evet' diyenleri denize dökeceğiz' sözlerine tepkisini dile getirdi.



Kurtulmuş, vatandaşların "Yuh" sesleri üzerine, "Yuh bize yakışmaz. Biz bu yuhları biriktiriyoruz ve bu yuhları 16 Nisan'da sandıklarda çekiyoruz." dedi.

Bu milletin, bütün farklılıklarıyla bir araya gelip, bayrağın ve ezanın altında buluşarak emperyalistleri denize döktüğünü dile getiren Kurtulmuş, bu milletin yine 15 Temmuz’da emperyalistlerin uşaklarına karşı da bir araya gelerek tankları ve uçakları durduğuna dikkati çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Milletvekili Hüsnü Bozkurt’un sözlerini kabul etmediği yönünde ifadesinin olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Kabul etmiyorsan disiplin mekanizmasını çalıştır. Gönderirsin onu partinin disiplin kuruluna, eğer bu adamın söylediklerinden memnun değilsen tutar kulağından atarsın." diye konuştu.

"Hayır cephesi zayıfladıkça Kılıçdaroğlu’nun da ayarı kaçıyor. 'Cumhurbaşkanı bir sabah kalkacak, kafası bozulacak ve Meclisi feshedecek' diyor. Yalan mı yalan." diyen Kurtulmuş, fesih diye bir şeyin olmamasına rağmen ısrarla olduğu yönünde açıklamalar yaptığını söyledi.

Kurtulmuş, bu memlekette Meclisin feshinin 12 Eylül darbesinde olduğunu belirterek, seçimlerin yenilenmesi maddesinin, Türkiye demokrasisini garanti altına alan bir madde olduğunu ifade etti.

- "Evet' de 'Hayır' da dese benim milletim diyecek"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine Türk milletinin karar vereceğine işaret eden Kurtulmuş, referandum sürecinde dışarıdan davetsiz misafirlerin de olduğuna değindi.

Kurtulmuş, Avusturyalı, Alman, İsviçreli, Hollandalıların yeni siteme karıştıklarını belirterek, "Burnunuzu niye sokuyorsunuz bizim işimize? 'Evet' de dese benim milletim diyecek, 'hayır' da dese benim milletim diyecek. Niye böyle davranıyorlar, niye karışıyorlar? Burunlarını niye sokuyorlar? Korkuyorlar da onun için." diye konuştu.

Avrupa'da bazı ülkelerin Türkçe öğrenmeye de başladığını dile getiren Kurtulmuş, "Manşet atacak kadar Türkçe öğreniyorlar. Eğer böyle devam ederse kampanya biraz devam etsin televizyonlarında da Türkçe konuşmaya başlarlar. Türkçeyi güzel öğreniyorlar. Daha da bu millet öğretecek inşallah." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Anadolu topraklarının yer altında çok zengin doğal kaynakları olan bir yer olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bizim başka zenginliklerimiz var ama bu toprakların en büyük zenginliği nedir derseniz, bu toprakların en büyük zenginliği bu milletin gönlündeki ve zihnindeki irfanı, feraseti ve hikmetidir. Hiç anlamaz zannedersin, bir kenarda durur seyreder sessiz sedasız bir şekilde, zamanı geldiği zaman da haddini bildirir, cevabı ortaya koyar. Onun için bu oyunu bozmanın vakti geliyor. Hazırsınız, çok az kaldı. Ordu, Türkiye'de dereceye girecek illerimizden birisidir Allah'ın izniyle. Kalan bu 12 günde kapı kapı dolaşarak yeni sistemi anlatacağız."

Türkiye artık krizlerle kaoslarla yönetilmeyeceğini ifade eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye artık koalisyon pazarlıkları içerisinde olmayacak. İki tane sandık. Bir sandıktan seçim akşamı kim ülkeyi yönetecekse millet ona rey, ruhsat verecek. Ertesi sabah isterse hükümeti ilan edecek. İkinci sandıktan da Mecliste kanun yapacak olan milletvekillerimiz seçilecek. Böylece hükümet harıl harıl ilk günden itibaren çalışacak, Mecliste harıl harıl ilk günden itibaren çalışacak. Daha hızlı koşacağız. Devlet millet kaynaşmasını çok daha hızlı bir şekilde sağlayacağız. Bürokrasi siyasete yön vermekten vazgeçecek. Bürokrasi siyasetin arkasında siyasetle beraber koşacak. İşte bunun için hep beraber 'Evet' diyoruz."

Kurtulmuş, "Dışarıdan niye 'Hayır' çıkması için bu kadar telaş ederler" sorusunu yönelterek, onların güçlü bir Türkiye istemediğinin altını çizdi.

- "Ayaklarımızdaki prangalardan kurtuluyoruz"

Türkiye'nin içine kapanmış bir şekilde terörle boğuşmasının istendiğini aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İsterlerki Türkiye sağ sol kavgası yapsın. İsterler ki Türkiye'de vatandaşlarımızı mezheplerine göre bölsünler. İsterler ki halkın arasında huzur olmasın. İsterler ki krizlerle boğuşsun Türkiye. İsterler ki ikide bir FETÖ benzeri eşkıya çeteleri ortaya çıksın darbe tehditleriyle Türkiye'yi esir alsın. Bunlara razı değiliz. İşte onun için artık bu yük taşınmaz. Çatlasalar da patlasalar da içeriden dışarıdan hayır cephesi ne kadar çalışırsa çalışsın inşallah bundan sonra Türkiye yeni bir sistemle tanışıyor. 16 Nisan akşamından itibaren ayaklarımızdaki prangalardan kurtuluyoruz."

Kurtulmuş, hayır cephesinin içeriden dışarıdan ne kadar yüklenirse yüklensin yollarına devam ettiklerini belirterek, "Demiş ya adam, 'Biz evet diyenleri denize dökeceğiz'. O herifin dediğine zıt, biz vatandaşlarımızı 'Hayır' deseler de 'Hayır' diyen vatandaşlarımızı da yeni sistemin içerisinde kucaklayacağız. Kardeşlerimiz olarak daha güçlü bir Türkiye'nin vatandaşı yapacağız. O manşetleri atanlar da mahcup olacaklar. O manşetlerle Türkiye'nin önüne geçmek isteyenler ne büyük bir yanlışın içine düştüklerini görecekler." şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, "16 Nisan'dan sonra, bu millet 'Evet' dedikten sonra Avrupa'daki o siyasetçilerin nasıl gelip Türkiye ile anlaşmaya çalıştıklarını göreceksiniz. Nasıl Türkiye'ye özür diler vaziyette yaklaştıklarını göreceksiniz. İnşallah 16 Nisan'dan sonra güçlü bir Türkiye istikametinde yürüyüşümüzü hızla arttıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmanın ardından Kurtulmuş, beraberinde AK Parti milletvekilleri Oktay Çanak, Metin Gündoğdu, Ergün Taşcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Uğur Çelenk, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ile vatandaşları selamladı ve karanfil dağıttı.

